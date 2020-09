Le dernier match des Raiders au Oakland Coliseum – oui, c’était officiellement RingCentral Coliseum à l’époque, peu importe – s’est terminé non pas par des acclamations et une ovation debout pour les joueurs qui quittaient le terrain, mais plutôt un choeur de huées et de déchets sur le terrain.

Euh, merci pour les souvenirs?

Une défaite contre les Jaguars le 15 décembre 2019 a fermé la porte au temps des Raiders à Oakland. La franchise a lancé la saison 2020 à Las Vegas après avoir élu domicile à Oakland pendant plus de deux décennies à la suite d’un précédent déménagement de Los Angeles en 1995.

Alors pourquoi exactement ce changement vers Sin City s’est-il produit? Voici le raisonnement derrière le déménagement et ce qui vient ensuite.

Pourquoi les Raiders ont-ils déménagé d’Oakland à Las Vegas?

La réinstallation se résumait essentiellement à un problème: trouver un lieu approprié pour les matchs à domicile.

“Le commissaire et les membres avaient constaté en 2016, dans le cadre de l’examen d’une demande des Raiders de déménager à Los Angeles, que le stade actuel des Raiders n’était pas adéquat pour le football de la NFL et devait être remplacé, une conclusion acceptée par le leadership civique à Oakland “, a déclaré la ligue dans un communiqué partagé en avril 2017.” Nonobstant la préférence établie pour les clubs de continuer à servir leurs fans et leurs communautés, les clubs membres ont conclu que les Raiders devraient être autorisés à déménager d’Oakland. . “

Les Raiders avaient déjà tenté de déménager à Los Angeles, mais la NFL a mis fin à ce déménagement et a donné à Oakland plus de temps pour résoudre ses problèmes de stade. Lorsque la ligue a rejeté la proposition d’Oakland, cela a ouvert la porte à Las Vegas pour accrocher la franchise.

Alors qu’Oakland était inquiet d’utiliser l’argent des contribuables pour un nouveau stade, Las Vegas a promis 750 millions de dollars de fonds publics. Jeu terminé.

“La proposition de déménager à Las Vegas implique une proposition clairement définie et bien financée pour un stade de première classe dans une communauté diversifiée et en pleine croissance qui est bien reconnue comme une destination de divertissement”, indique le communiqué. «Il offre aux Raiders une véritable opportunité de résoudre les problèmes de stade de longue date et devrait offrir au club de solides perspectives d’avenir.

“Après mûre réflexion, les membres ont approuvé le déménagement du territoire d’origine des Raiders à Las Vegas.”

Sur les 32 propriétaires de l’équipe de la NFL, seul Stephen Ross des Dolphins a voté contre le déménagement à Las Vegas, affirmant que la ligue et ses propriétaires “doivent aux fans de faire tout ce que nous pouvons pour rester dans les communautés qui nous ont soutenus jusqu’à toutes les options ont été épuisés. “

Quand les Raiders commenceront-ils à jouer à Las Vegas?

Les Raiders ouvrent officiellement le stade Allegiant à Las Vegas le “Monday Night Football” lors de la deuxième semaine contre les Saints, leur premier match à domicile de la saison 2020 de la NFL.

Domicile: Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Buffalo Bills, Indianapolis Colts, Miami Dolphins, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers

La construction du stade Allegiant, coûtera près de 2 milliards de dollars, s’est achevée en juillet 2020.

Calendrier des Las Vegas Raiders 2020

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er septembre 13 à Carolina Panthers 13 h CBS 2 21 septembre (lundi) New Orleans Saints 20 h 15 ESPN 3 27 septembre à New England Patriots 13 h CBS 4 octobre 4 Buffalo Bills 16 h 25 CBS 5 oct. 11 à Kansas City Chiefs 13 h CBS 6 – Au revoir – – 7 octobre 25 Tampa Bay Buccaneers 20 h 20 NBC 8 1er novembre à Cleveland Browns 13 h Fox 9 8 novembre à Los Angeles Chargers 16 h 05 Fox 10 novembre .15 Denver Broncos 16 h 05 CBS 11 novembre 22 Kansas City Chiefs 20 h 20 NBC 12 29 novembre à Atlanta Falcons 13 h CBS 13 6 décembre à New York Jets 13 h CBS 14 décembre 13 Indianapolis Colts 4: 17 h CBS 15 17 décembre (jeudi) Los Angeles Chargers 20 h 20 Fox / NFLN 16 26 et 27 décembre Miami Dolphins À déterminer 17 janvier 3 à Denver Broncos 16 h 25 CBS