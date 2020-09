Les Texans ont réussi le commerce le plus choquant de l’intersaison de la NFL 2020 lorsqu’ils ont distribué le receveur large DeAndre Hopkins aux Cardinals. Bien que Houston ait remporté le demi offensif David Johnson et un choix de deuxième ronde après un échange de choix de quatrième ronde, l’équipe – à savoir l’entraîneur / directeur général Bill O’Brien – a été fustigée pour cette décision.

Hopkins, 28 ans, est toujours à son apogée et avait été le go-guy dominant du quart Deshaun Watson. Alors que Watson essaie de le faire fonctionner avec Johnson et les remplaçants Brandin Cooks et Randall Cobb, Hopkins va maintenant aider le prometteur QB de deuxième année Kyler Murray, se démarquant d’un vaste corps en Arizona qui comprend le futur Hall of Famer Larry Fitzgerald.

Hopkins participe à trois saisons consécutives All Pro en équipe première dans sa nouvelle équipe, totalisant en moyenne 105 prises sur 162 cibles avec 1372 verges et 10 touchés pendant cette période. Il a joué un rôle clé dans les Texans remportant deux titres consécutifs de l’AFC Sud et quatre au cours des cinq dernières années, avec et sans Watson.

Alors pourquoi O’Brien et les Texans ont-ils décidé de déplacer un joueur d’élite de leur jeune franchise QB, qu’ils viennent d’enfermer avec une prolongation de contrat lucrative? Voici de nouveau pourquoi il a baissé et ce que cela signifie pour l’avenir.

PLUS: DeAndre Hopkins-David Johnson grades commerciaux | Classement des récepteurs Wide NFL 2020

Bill O’Brien, l’entraîneur, contre DeAndre Hopkins

Selon plusieurs rapports, les personnalités d’O’Brien et de Hopkins ne s’accordaient pas. Hopkins a produit, peu importe qui était le quart-arrière ou quel type de support de réception large il a obtenu pour attirer l’attention de la couverture.

Cependant, il y avait beaucoup de preuves que Hopkins et O’Brien l’avaient sur la touche. Ils avaient une relation tendue, O’Brien ne valorisant pas assez Hopkins comme l’un des principaux joueurs et leaders de l’équipe. D’après ce que Hopkins a déclaré après l’échange, il n’y avait aucun lien émotionnel que l’on s’attendrait à développer entre un entraîneur et un vétéran qui étaient ensemble depuis une demi-douzaine d’années.

Cela a conduit O’Brien à ne pas croire à quel point Hopkins valait pour l’organisation. Le manque de camaraderie a tendance à ne pas aider un joueur tel que Hopkins à obtenir plus de respect en tant que produit indispensable.

Lorsque Hopkins a obtenu son gros deuxième contrat en 2017, il n’est pas surprenant qu’en tant que pro de pro, il ait encore amélioré son jeu avec Watson en tant que partant. Quand est venu le temps de penser qu’il aurait dû être davantage récompensé, c’est exactement à ce moment-là qu’O’Brien s’est aigri et a refusé de le reconnaître.

Bill O’Brien, le directeur général, contre DeAndre Hopkins

O’Brien n’a ajouté le directeur général à son titre qu’en janvier 2020. Il a remplacé Brian Gaine, licencié après seulement une saison, après que l’équipe ait laissé le poste vacant pendant une grande partie de 2019. Gaine a remplacé Rick Smith, le directeur général qui a tous deux rédigé Hopkins au premier tour en 2013 et lui a donné sa première extension.

Cette série d’événements a commencé avec Smith prenant un congé et s’est poursuivie avec Gaine et O’Brien n’étant pas sur la même page, ce qui a conduit à l’autonomisation d’O’Brien. Il avait un contrôle plus direct sur l’avenir de Hopkins avec son équipe. Moins de deux mois après le début de son nouveau rôle est venu le commerce pour Hopkins.

Au lieu de trouver comment le faire fonctionner financièrement pour garder Hopkins attaché à Watson en tant que Texan pour la vie, ce dernier voyant une augmentation importante de son salaire à l’avenir, O’Brien a fait un geste froid et paniqué.

L’accord de Hopkins avec les Texans devait expirer en 2022. Les Cardinals n’ont eu aucun problème à prolonger Hopkins, qui a négocié son propre contrat de deux ans, 54,5 millions de dollars, dont 42,750 millions de dollars garantis à la signature cette semaine. Il est sous contrat jusqu’en 2025 maintenant, avec une augmentation significative par rapport à son accord de cinq ans avec les Texans de 81 millions de dollars il y a trois ans. Hopkins s’est également assuré qu’il y avait des clauses de non-échange et de non-franchise, créant un engagement mutuellement incassable entre lui et les Cardinals.

Les réticences d’O’Brien ont joué à l’avantage énorme des Cardinals, car ils ont pu payer agressivement Hopkins avec Murray toujours sur son contrat de recrue. Pour 2020, Hopkins a un salaire de base de 12,5 millions de dollars, également son plafond atteint. Considérez ensuite que Johnson coûte aux Texans 11,156 millions de dollars contre le plafond cette année.

Si O’Brien et Hopkins avaient eu une relation saine et équilibrée, vous pouvez parier que les deux parties auraient réussi à garder Hopkins avec Watson le plus longtemps possible, même avec de futurs problèmes de plafond salarial autour desquels travailler. Malheureusement, O’Brien l’entraîneur s’est assuré qu’O’Brien, le directeur général, rendrait un échange de personnel personnel.

Le retour a fini par être discutable et toujours cher. O’Brien a peut-être obtenu ce que nous voulions à court terme, mais il a perdu ce dont il avait besoin pour Watson à long terme et n’en a pas eu assez en retour. En fin de compte, Hopkins, heureux d’être avec Murray, Kliff Kingsbury, Steve Keim et les Cardinals montants, profite d’un bien meilleur résultat.