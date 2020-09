Une destination de choix pour les fans de la NFL dimanche était le sous-répertoire NFLStreams sur Reddit.

Le subreddit présentait des liens vers les flux de chaque jeu NFL, ainsi que RedZone à la fois NFL Network et DIRECTV. C’était l’endroit idéal pour les coupeurs de cordon ou les fans d’équipes de la NFL qui ne jouaient pas localement à la télévision. Cependant, si vous y allez en 2020 dans l’espoir de trouver des flux, vous allez être déçu.

Dès que vous entrez dans le sous-reddit dans votre navigateur, vous recevez un message: “r / nflstreams a été banni de Reddit. Ce sous-reddit a été banni pour violation de la politique d’infraction répétée du droit d’auteur de Reddit.”

PLUS: Comment diffuser en direct des jeux NFL gratuitement en 2020

Si vous êtes fan d’autres sports, ce n’est probablement pas une surprise pour vous. Reddit a sévi contre les sous-reddit en streaming, fermant les favoris tels que / r / NBAStreams et / r / SoccerStreams.

Nous avons contacté Reddit lorsque NBAStreams a été fermé, mais la société a refusé une déclaration publique. Cependant, la société nous a dirigés vers son rapport de transparence. Le rapport de transparence 2019 de Reddit souligne vraiment à quel point ils ont accéléré les suppressions de droits d’auteur.

D’après le rapport:

En 2019, Reddit a reçu 34989 avis de droits d’auteur, ce qui a abouti à l’examen de 170684 éléments de contenu et à 124257 suppressions de contenu. En 2018, Reddit a reçu 9534 avis de droits d’auteur, ce qui a entraîné 26234 suppressions de contenu. En 2017, Reddit a reçu 3130 avis de droits d’auteur, ce qui a entraîné 4352 suppressions de contenu. Le contenu supprimé par Reddit pour violation du droit d’auteur en 2019 représentait une augmentation d’environ 500% par rapport aux 26234 éléments de contenu supprimés en 2018 et de plus de 2000% par rapport aux 4352 éléments de contenu supprimés en 2017.

Dans un précédent rapport de transparence, Reddit a déclaré en 2016 avoir reçu 1155 avis DMCA, ce qui avait entraîné 610 suppressions de contenu. C’est beaucoup, beaucoup plus bas que les 34989 avis de droits d’auteur de 2019, entraînant 124257 suppressions de contenu.

La réponse à la question de savoir pourquoi Reddit a fermé ces sous-reddit en continu est donc assez claire. On ne leur a jamais demandé de les fermer les années précédentes, mais lorsque les ligues et les réseaux ont découvert ce qui se passait, Reddit a été fondamentalement obligé de prendre des mesures en fonction de leur propre politique.

Notre politique est de fermer les comptes des utilisateurs, dans des circonstances appropriées, qui ont été à plusieurs reprises accusés de violation du droit d’auteur. Parfois, un problème de récidive est limité à un utilisateur et nous fermons uniquement le compte de cet utilisateur. D’autres fois, le problème envahit toute une communauté de subreddit et nous fermons le subreddit.

NFLStreams est parti, alors comment puis-je regarder les matchs de la NFL maintenant?

Il existe encore plusieurs façons de regarder les diffusions en direct des matchs de la NFL. Il y a évidemment le tracé du câble, mais si vous regardiez NFLStreams, alors c’est probablement interdit. Cependant, quelques entreprises diffusent des jeux NFL et proposent des essais gratuits. Ces sociétés comprennent fuboTV, AT&T TV Now, Hulu Plus Live TV, Sling TV et YouTube TV.

Une ventilation complète peut être consultée ci-dessous.