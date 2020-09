En quittant les Patriots, Tom Brady met fin à un partenariat entre le plus grand quart-arrière de tous les temps et le plus grand entraîneur de la NFL de tous les temps, brisant la dynastie la plus puissante que la ligue ait jamais vue.

La nature choquante du départ de Brady de la Nouvelle-Angleterre après 20 ans fait qu’il est facile d’oublier que les graines de ce mouvement ont été plantées il y a longtemps.

La raison pour laquelle Brady a frappé le libre arbitre à 42 ans n’était pas parce que la Nouvelle-Angleterre avait échoué ou refusé de prolonger son contrat. Son premier voyage sur le marché ouvert de la NFL était un effort délibéré de la part du quart-arrière. Lorsque Brady a restructuré son contrat avec les Patriots l’été dernier, il ne savait peut-être pas à l’époque qu’il voulait partir. Mais il savait qu’il voulait au moins l’option.

L’extension de Brady, achevée en août, a donné à la Nouvelle-Angleterre un plafond supplémentaire de 5,5 millions de dollars pour 2019. C’était le seul point positif pour les Patriots. L’accord comprenait une disposition stipulant que l’équipe ne pouvait pas franchiser ou faire la transition avec le QB en 2020. Et bien que le contrat comprenne deux années supplémentaires au-delà de 2019, ces années seraient automatiquement annulées le dernier jour de l’année de la ligue.

Le dernier jour de l’année de la ligue était mardi, le même jour où Brady a informé le monde qu’il jouerait le reste de sa carrière au Temple de la renommée ailleurs qu’en Nouvelle-Angleterre.

Le départ de Brady a laissé un plafond mort de 13,5 millions de dollars dans les livres de la Nouvelle-Angleterre pour 2020. Les rapports indiquent que les Patriots espéraient éviter cette accusation et convaincre Brady de revenir après avoir testé l’agence gratuite. Selon le Boston Globe, la Nouvelle-Angleterre “a donné un numéro à Tom. Il n’en voulait pas”. Selon NBC Sports Boston, cependant, “un effort tangible des Patriots pour garder Tom Brady en Nouvelle-Angleterre n’a jamais eu lieu. Aucune négociation. Juste le fait que c’était à Brady de dire ce qu’il voulait. Pour Brady, cette position en disait long.” “

L’approche de la Nouvelle-Angleterre – rappelez-vous, sa conversation téléphonique avec l’entraîneur / directeur général Bill Belichick il y a quelques semaines n’aurait pas bien fonctionné et était strictement commerciale – a probablement été la goutte d’eau pour Brady.

Mais ce n’était clairement pas la seule raison pour laquelle Brady voulait sortir. Il y a eu l’accord restructuré il y a près d’un an qui lui a permis de devenir libre d’agence. Brady a mis son manoir de la Nouvelle-Angleterre en vente (bien qu’il ait constamment minimisé l’importance de ce développement).

Le brassage en arrière-plan était tout au long de la relation de travail aigrie entre Brady et Belichick. Beaucoup soupçonnent que la racine de leur rupture était le fiasco commercial Jimmy Garoppolo de 2017.

Belichick voulait que Garoppolo, que la Nouvelle-Angleterre avait choisi au deuxième tour du repêchage de la NFL 2014, remplace Brady en tant que quart partant une fois que le passeur plus âgé a terminé. Gardez à l’esprit que Brady venait d’avoir 40 ans. Selon ESPN, Belichick “a proposé à plusieurs reprises à Garoppolo des prolongations de contrat de quatre ans, de l’ordre de 17 à 18 millions de dollars par an, qui augmenteraient si et quand il succédait à Brady. Garoppolo et (l’agent Don) Yee a rejeté les offres d’emblée, pour des raisons qui restent floues, et les Patriots savaient qu’ils ne pouvaient faire aucune promesse à Garoppolo sur le moment d’une transition au quart-arrière sans que cela revienne à Brady. “

Le propriétaire de l’équipe, Robert Kraft, aurait été déterminé à rester avec Brady tant qu’il voulait commencer en Nouvelle-Angleterre, et Belichick a été obligé de jouer au ballon. Extrait de l’article ESPN:

“Deux semaines avant la date limite de négociation du 1er novembre, Belichick a rencontré Kraft pour discuter de la situation du quart-arrière. Selon les membres du personnel, la réunion a duré une demi-journée et a repoussé les autres réunions de Belichick. Le bureau était très animé. La réunion s’est terminée par un mandat clair à Belichick: échanger Garoppolo parce qu’il ne serait pas dans les plans à long terme de l’équipe, puis, une fois de plus, trouver le meilleur quart-arrière du repêchage et le développer. Belichick était furieux et démoralisé, selon ses amis. à la fin, il a fait ce qu’il demandait à ses joueurs et entraîneurs: il a fait son travail. “

Selon le rapport, Belichick était “fier” de voir Garoppolo réussir avec les 49ers, et d’avoir donné le QB à une équipe qui, selon lui, permettrait à Garoppolo de s’épanouir. Cela expliquerait pourquoi San Francisco a dû renoncer à un choix de deuxième tour dans l’accord.

Il y avait d’autres problèmes profonds entre Brady et Belichick. Plus tard au cours de la saison 2017, Belichick a banni l’entraîneur de Brady Alex Guerrero (également un ami proche et partenaire commercial) de l’avion et de la ligne de touche de l’équipe.

Lorsque cela s’est produit, un autre ami de Brady a déclaré à ESPN: “Tom a changé. … C’est là que beaucoup de ces problèmes ont commencé.”

Brady et Belichick auraient également différé sur le style de coaching sans fioritures de Belichick. L’ancien demi de coin des Patriots, Aqib Talib, pense que cela a été l’une des principales raisons pour lesquelles Brady a décidé de partir.

“Si (Belichick) traite tout le monde de la même manière dans la salle de réunion, il traite probablement tout le monde de la même manière autour du temps libre en agence,” a récemment déclaré Talib sur NFL Network. “Je pense que Tom est parti. Je pense que c’est une affaire conclue, et Bill sera Bill. Ces appels seront courts et précis.

“Nous avons reçu un rapport disant que (leur appel) ne s’est pas bien passé. J’ai eu un appel qui ne s’est pas bien passé avec Bill avant, donc je peux imaginer ce qui s’est passé lors de cet appel. C’est une sorte de puce sur leurs deux des épaules c’est comme, ‘Je veux faire cette chose et voir si je pourrais le faire sans lui.’ “

Ce dernier point de Talib est important, car cela pourrait être la ligne de fond pour Brady dans sa décision de quitter la Nouvelle-Angleterre. Après tout, alors même que la relation entre Brady et Belichick se détériorait manifestement, et alors même que Brady vieillissait dans la quarantaine avec des contrats amicaux, les Patriots remportaient des titres de division, des championnats de l’AFC et un Super Bowl.

Brady, un compétiteur inconditionnel dont toute la carrière a été alimentée par la puce, sa diapositive NFL Draft 2000 laissée sur son épaule – sa nouvelle société de contenu est nommée 199 Productions parce qu’il a été sélectionné au n ° 199 au total – vient de donner au monde du football une nouvelle raison de doutez de lui. Ouais, il est peut-être le plus grand quart-arrière de tous les temps, mais peut-il réussir sans le bénéfice d’une liste construite et entraînée par Belichick?

Tout le monde veut savoir, et peut-être que Brady est simplement désireux de fournir la réponse.