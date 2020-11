Mis à jour le 11/08/2020 à 18:03

Ongle illustration simple et simple a fait sensation dans Facebook. L’image en question est présentée comme l’une des plus compliquées défis viraux qu’il a été diffusé et que jusqu’à présent peu de gens peuvent trouver la solution. Que dois-tu faire? Eh bien, vous devez trouver les trois visages qui sont cachés. Testez-vous.

Le dessin a suscité la polémique parmi les internautes, puisque les rares personnes qui ont tenté de résoudre ce défi visuel complexe prétendent n’avoir trouvé que deux faces cachées, mais d’autres, plus audacieuses, ont pu réaliser la troisième face sans aucun problème, ce qui, comme les autres, est très difficile à voir à l’œil nu.

Image virale

Regardez attentivement l’image et analysez chaque détail. Dans l’illustration, vous verrez trois femmes ensemble en longues robes et derrière elles un pont, des maisons et un ancien moulin. Cependant, trois faces sont cachées qui sont parfaitement camouflées entre les couleurs de l’illustration.

Pouvez-vous voir les trois faces cachées dans cette illustration? Presque personne ne peut résoudre ce défi viral difficile. | Photo: RadioMitre

Pouvez-vous voir les trois visages? Eh bien, comme indice, je peux vous dire que les trois visages sont exactement cachés dans le paysage. Regardez attentivement le vert des feuilles des arbres. Tu as réussi? Soyez calme et regardez patiemment le dessin de ce défi viral.

Solution de défi viral

Si vous êtes ici, cela signifie que vous êtes entré dans ce groupe d’internautes qui n’ont pas pu trouver les trois faces cachées de ce défi visuel difficile. N’ayant plus rien à ajouter, les lignes ci-dessous vous laissent la solution à ce défi viral que personne ne peut résoudre.

Ici, nous vous laissons la solution à ce défi viral compliqué. | Photo: RadioMitre

