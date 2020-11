Le football est capricieux. Quand le Shakhtar rêvait de faire quelque chose d’important dans ce difficile groupe B de la Ligue des champions après sa victoire à Madrid (2-3) et son nul contre l’Inter (2-2), Monchengladbach est arrivé et a porté un coup terrifiant avec un 0-6. tennis. Les Allemands ont coupé le bon parcours des Ukrainiens à l’improviste, malgré le fait qu’ils soient venus à ce match après 12 consécutifs sans perdre, et ont confirmé leurs aspirations après un match nul contre les Espagnols (2-2) et les Italiens (2-2).

25/11/2020 à 08:21 CET

Alejandro Alcazar

Les choix

Match d’aujourd’hui pour Shakhtar c’est une revanche en même temps pour activer ses options pour se qualifier pour le huitième. Ils ont la qualité et le talent individuel, mais ils doivent apprendre de ce qui s’est passé il y a un mois. Pour M’gladbach, ce serait pour confirmer leurs aspirations et se consolider dans la direction.

Marcos Rose tentera de faire en sorte que son équipe récupère la version qu’il montre en Europe après deux matchs sans gagner en Bundesliga qui a réduit l’euphorie. Ils commencent comme favoris, et essaieront de montrer leur solidité à domicile face à un adversaire à qui on ne peut pas faire confiance. Luis Castro récupère les joueurs mais subit la défaite de Kovalenko avec COVID. Il espère que son équipe pourra surprendre au Borussia Park pour maintenir ses aspirations comme elles l’ont fait dans leur Ligue en battant le leader du Dynamo Kiev 0-3 à domicile, bien qu’ils aient ensuite fait match nul à domicile contre Oleksandriya.