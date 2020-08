Ce qu’il faut savoir sur Heat vs Bucks

Les trois meilleures têtes de série de la Conférence Est ont obtenu un combiné 12-1 au premier tour des éliminatoires de la NBA 2020. Les Bucks, qui ont terminé avec le meilleur record de saison régulière de la NBA (56-17), ont été responsables de la seule défaite. Allez comprendre.

Quant au seul «bouleversé» de l’Est, le n ° 5 Heat a balayé les n ° 4 Pacers du sol. L’Indiana manquait le grand homme All-Star Domantas Sabonis, mais Miami a dominé la série, remportant chaque match par au moins neuf points.

Milwaukee a toujours été considéré comme le favori pour sortir de la conférence, mais Miami a déjà connu le succès contre les Bucks. Le Heat a remporté deux des trois affrontements de saison régulière, dont une impressionnante victoire 105-89 le 2 mars.

“The Heat, c’est une équipe qui joue dur”, a déclaré la star des Bucks Giannis Antetokounmpo après ce match. “Ce n’est pas seulement difficile pour moi, c’est difficile pour tout le monde. Ils bougent tellement le ballon, ils bougent leur corps, ils jouent juste fort.”

Antetokounmpo et les Bucks savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de sortir avec une intensité moyenne. Ils ont abandonné leur premier match éliminatoire contre le Magic, mais Orlando n’avait tout simplement pas assez de talent et de profondeur pour vraiment défier Milwaukee. Cette équipe de Miami le fait.

Le match clé

Bam Adebayo contre Giannis Antetokounmpo

Soyons clairs: il n’existe pas de véritable «bouchon Giannis». Aucun homme ne peut arrêter le MVP en titre de la NBA, de la même manière qu’aucun homme ne peut arrêter LeBron James, Kawhi Leonard, James Harden ou l’un des autres joueurs offensifs d’élite de la ligue.

Cependant, certains défenseurs sont bien équipés pour au moins ralentir certaines étoiles. Bonjour, M. Adebayo.

Selon les données de match de NBA.com – qui peuvent certes être un peu imparfaites -, seuls quatre autres joueurs ont affronté Antetokounmpo plus fréquemment qu’Adebayo pendant la saison régulière. Adebayo a limité Antetokounmpo à 12 tirs sur 28 depuis le terrain (42,9%) et à seulement cinq tentatives de lancers francs en trois matchs.

L’un des facteurs du succès d’Adebayo est de ne pas être submergé par la physicalité et l’athlétisme d’Antetokounmpo. Dans le jeu d’isolement ci-dessous, Adebayo (6-9, 255 livres) colle avec Antetokounmpo (6-11, 242 livres) sur son premier pas. Lorsque Antetokounmpo se réinitialise et tente à nouveau de piloter la ligne de base, il ne peut pas s’enfouir dans la poitrine d’Adebayo et finir au bord comme il le fait si souvent contre des adversaires plus faibles. Adebayo tient bon, et le résultat est un chiffre d’affaires.

Mais ce n’est pas seulement une question de défense individuelle en demi-terrain. Antetokounmpo a marqué en moyenne 8,3 points par match en transition pendant la saison régulière, la plus haute note de la NBA. Lorsque “The Greek Freak” se déplace en descente, même les meilleurs défenseurs de la ligue peuvent finir par ressembler à des matadors.

Tout mettre sur Adebayo dans ces situations est déraisonnable. Antetokounmpo a besoin de voir plusieurs corps.

Sur cette possession, remarquez le mur des trois hommes devant Antetokounmpo. Adebayo, Goran Dragic et Duncan Robinson coupent toutes les voies disponibles vers le panier, et Jimmy Butler a également les yeux rivés sur le ballon.

Antetokounmpo marquera ses points. La clé est de le faire travailler et de ne pas lui permettre d’atteindre la peinture avec peu de résistance.

Le grand nombre

24,2

Les adversaires de Milwaukee ont pris 24,2 tirs par match dans la zone réglementée pendant la saison régulière, le chiffre le plus bas de la NBA, et ils ont atteint 55,2% de ces tirs, également le chiffre le plus bas de la NBA. Les Bucks ont transformé la peinture en une zone d’exclusion aérienne.

La stratégie de Mike Budenholzer fonctionnera-t-elle contre le Heat? Miami a remporté le deuxième plus petit nombre de tentatives dans la zone réglementée (24,9) et a lancé 35,4 3 points par match, atteignant 37,9% de profondeur. Ces chiffres n’ont pas beaucoup changé au premier tour (33,3 tentatives, 39,1%).

La question est de savoir si des gars comme Dragic, Robinson, Jae Crowder, Tyler Herro et Kelly Olynyk peuvent frapper des regards ouverts et semi-contestés – parce qu’ils seront là.

Les Bucks font un travail formidable pour éliminer les dunks et les layups. Les tireurs du Heat peuvent-ils forcer Budenholzer à effectuer un ajustement précoce?

Calendrier Heat vs Bucks

* Si nécessaire

Prédiction Heat vs Bucks

Bucks en six

Miami sait qu’elle peut battre Milwaukee. Les Heat sont bien entraînés, jouent toujours dur et entrent dans cette série avec confiance après un balayage impressionnant.

Pourtant, les Bucks sont le choix ici. Antetokounmpo ne laissera pas cela être une répétition de ce qui s’est passé contre Leonard et les Raptors lors des finales de conférence de l’année dernière, et la longueur de Milwaukee en défense donnera des problèmes au Heat.