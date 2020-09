Ce qu’il faut savoir sur Heat vs Celtics

Ce n’est pas si souvent que vous obtenez une série de finales de la Conférence de l’Est sans la tête de série n ° 1 ou n ° 2. En fait, ce scénario ne s’est pas produit depuis les éliminatoires de la NBA en 1969, et à l’époque, il s’appelait la division Est.

Et pourtant, cela ne devrait peut-être pas être si surprenant de voir les Celtics et Heat se battre pour une place dans la finale de la NBA 2020. Ces deux équipes sont bien entraînées, défensives et dures comme l’enfer. Oh, et ils possèdent de très bons joueurs, alors ça aide.

Miami attend patiemment son prochain adversaire depuis qu’il a éliminé Milwaukee le 8 septembre. .

L’expérience du deuxième tour était très différente pour Boston. Les Celtics ont parcouru la distance contre les champions en titre des Raptors, remportant un match serré 7 derrière les performances formidables de Jayson Tatum et Marcus Smart pour se qualifier pour la finale de la conférence.

Boston a remporté deux des trois matchs de saison régulière contre Miami, mais des joueurs clés manquaient à chaque fois que ces équipes se sont rencontrées. La formation de départ actuelle des Celtics composée de Kemba Walker, Smart, Jaylen Brown, Tatum et Daniel Theis n’a pas du tout affronté le Heat.

Nous partons essentiellement de zéro dans le premier match, donc essayer de prédire ce qui va se passer est un énorme défi. Essayons-le.

Le match clé

Goran Dragic contre Marcus Smart

Oui, des All-Stars comme Tatum, Walker, Jimmy Butler et Bam Adebayo se rencontreront sur plusieurs possessions. Cependant, le match individuel de Dragic contre Smart pourrait faire basculer toute la série en faveur d’une équipe.

Dragic obtient en moyenne 21,1 points et 4,7 passes décisives à travers neuf matchs éliminatoires tout en tirant 45,8% du terrain et 38,1% de la gamme de 3 points. Avec Dragic au sol, le Heat détient une note nette de 11,1, mais quand il frappe le banc, ce nombre tombe à -4,9.

Le joueur de 34 ans peut briser une défense et marquer de différentes manières. Il n’a aucun problème à tirer de la prise ou en mouvement, et il est à l’aise de créer en pick-and-roll ou en isolement.

Bonne chance pour tout cela avec Smart directement sur votre hanche. La sélection de la première équipe All-Defensive peut rester avec des gardes rapides dans une course à pied.

Le bloc était incroyable, mais cette séquence de Marcus Smart dans le jeu 7 me tient à cœur. Sprint en arrière pour ralentir Kyle Lowry en transition, puis glisse pour attirer une charge sur Norman Powell. Un effort énorme. pic.twitter.com/NFgFtDTQHk – Scott Rafferty (@crabdribbles) 12 septembre 2020

Et il peut tenir bon quand un avant se dirige directement vers lui ou le poste.

Même lorsque Smart ne devrait plus jouer, il trouve un moyen de le faire exploser.

Miami ne compte pas uniquement sur Dragic pour mettre des points sur le tableau, mais il joue un rôle important dans la façon dont Heat aime fonctionner à cette extrémité du sol. Si Smart est capable de limiter la production de Dragic, ce serait un énorme avantage pour les Celtics.

Le facteur X

Gordon Hayward

Certains fans de Boston ont peut-être été un peu excités lorsqu’ils ont vu des images de Hayward en train de s’entraîner avant le match 7.

Hayward n’a pas joué depuis le premier tour des Celtics contre les 76ers lorsqu’il a subi une entorse de la cheville droite, mais ces images ont montré qu’il progressait dans sa guérison. L’entraîneur de Boston, Brad Stevens, a récemment déclaré qu’il pensait que Hayward reviendrait «à un moment donné de cette série». (Il est déjà officiellement exclu pour le jeu 1.)

En supposant qu’il n’y ait pas de revers, Hayward peut-il avoir un impact réel?

Il donne aux Celtics un autre buteur, meneur de jeu et défenseur de l’aile quand il est à pleine puissance. Il est injuste d’attendre cette version de Hayward au moment où il entre sur le terrain, mais le simple fait de donner à Stevens une autre partie de la rotation pourrait être utile, surtout si cette série dure six ou sept matchs.

Le grand nombre

40,7

Le Heat tire 40,7 pour cent au-dessus de la pause à 3 points pendant les séries éliminatoires. Les adversaires des Celtics tirent 29,9% au-dessus de la pause à 3 points et à seulement 30,5% de la profondeur globale, la meilleure note de tout participant en séries éliminatoires.

Le vieil adage sur une ligue à faire ou à manquer? Cela pourrait s’appliquer ici.

Calendrier Heat vs Celtics

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

15 septembre Jeu 1 18 h 30 ESPN 17 septembre Jeu 2 19 h ESPN 19 septembre Jeu 3 20 h 30 ESPN TBD Jeu 4 TBD ESPN TBD Game 5 * TBD ESPN TBD Game 6 * TBD ESPN TBD Game 7 * TBD ESPN

*si nécessaire

Prédiction Heat vs Celtics

Celtics dans sept

Il n’y a vraiment pas de mauvaise réponse ici étant donné que les Celtics et Heat jouent à un niveau incroyablement élevé. L’exécution et l’effort ont été spéciaux.

Le moindre des bords va à Boston car il présente un défi bien différent pour Miami que de simplement construire un mur devant Antetokounmpo. Si Hayward ressemble à 75% de son ancien moi, cela pourrait également faire pencher la balance.

Une prédiction que nous pouvons tous suivre: cela va être amusant.