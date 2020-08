Cincinnati a mis en place un plan de franchise, ce qui a suscité de l’enthousiasme dans la ville de Queen à l’approche de 2020.

Les Bengals ont battu le fond l’an dernier avec un dossier de 2-14 sous l’entraîneur de première année Zac Taylor, mais cette longue saison est dans le rétroviseur.

Cette excitation découle de l’arrivée du premier choix Joe Burrow, le héros proche de chez lui qui a remporté le trophée Heisman et a conduit LSU au championnat national la saison dernière. Les Bengals ont un quart-arrière de franchise qui devrait pouvoir rivaliser avec les autres QB dynamiques de l’AFC Nord.

Cincinnati s’est accroché au receveur vedette AJ Green, et Burrow a un bel ensemble de joueurs de compétences autour de lui.

Les Bengals étaient également plus actifs dans le domaine de l’agence libre, ce qui donne l’espoir que le propriétaire Mike Brown est plus sérieux dans la construction d’un candidat.

Comment cela se traduira-t-il par plus de victoires? Sporting News regarde de plus près:

PLUS DE PRÉDICTIONS NFL:

Projections complètes du classement 2020 de SN et choix des séries éliminatoires

Prédiction record des Bengals pour 2020

Record: 6-10Division: N ° 4 en AFC Nord Éliminatoires: Aucun

La prise de Iyer: Il y a une excitation et un optimisme dignes offensivement autour de Joe Burrow, en particulier avec une ligne améliorée et AJ Green et Tee Higgins stimulant le jeu de passes. Sur le plan défensif, l’investissement dans la reconstruction aidera à compléter l’amélioration en quatre matchs.

La prise de Bender: Six victoires sonne juste. Les Bengals ont un noyau de talents sous-estimé avec Joe Mixon, AJ Green et Tyler Boyd, et si Auden Tate et Tee Higgins peuvent être des contributeurs cohérents, Burrow sera en affaires. La ligne offensive reste cependant un point d’interrogation, et c’est la plus grande clé du développement d’un jeune quart-arrière. Si la défense arrive, Cincinnati pourrait faire des pas progressifs dans la bonne direction pour redevenir un candidat à l’AFC Nord.

Bengals 2020 total de victoires, cotes du Super Bowl

(Cotes avec la permission de Sports Insider)

La prédiction de six victoires de SN place les Bengals sur la ligne du total de victoires prévu de Vegas, et ce sera proche.

Pour y arriver, Cincinnati devra remporter un match ou deux dans la division. Les Bengals ont une fiche de 2-10 dans le match AFC Nord au cours des deux dernières saisons, qui est à égalité avec les Lions et les Redskins pour le pire bilan en division dans cette séquence.

Cincinnati n’a pas atteint les séries éliminatoires depuis 2015 et n’a pas remporté de match éliminatoire depuis 1990, il y a donc encore un long chemin à parcourir avec cette reconstruction.

PLUS: La NFL choisit la semaine 1 contre l’écart | Cotes de la semaine 1 de Sports Insider

Calendrier des Bengals 2020

Les Bengals ont un programme de dernière place qui comprend l’AFC Sud et NFC Est.

Cincinnati affronte quatre équipes avec un record de .500 ou mieux sur la route en 2020, de sorte que le calendrier est un peu plus facile. Burrow pourrait affronter deux autres quarts recrues au premier tour, Justin Herbert de San Diego (semaine 1) et Tua Tagovailoa de Miami (semaine 13).

Le match contre les Dolphins commence un septembre brutal au cours duquel les Bengals obtiennent Dallas et Pittsburgh à domicile avant un voyage sur la route à Houston et un autre match à domicile contre Baltimore.

Pour Cincinnati, il s’agit de s’améliorer à la maison. Cincinnati a une fiche de 10-14 à domicile au cours des trois dernières saisons – la sixième pire marque de la NFL dans cette séquence.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1 13 septembre vs Chargers 16 h 05 CBS 2 17 septembre à Browns 20 h 20 Fox / NFLN 3 27 septembre à Eagles 13 h CBS 4 4 octobre vs Jaguars 13 h CBS 5 11 octobre à Ravens 13 h CBS 6 octobre 18 chez Colts 13 h Fox 7 25 octobre vs Browns 13 h CBS 8 1er novembre vs Titans 13 h CBS 9 BYE – – 10 novembre 15 chez Steelers 13 h Fox 11 novembre 22 à Redskins 13 h CBS 12 29 novembre vs Giants 13 h Fox 13 6 décembre à Dolphins 13 h CBS 14 13 décembre vs Cowboys 13 h Fox 15 21 décembre vs Steelers 20 h 15 ESPN 16 décembre 27 à Texans 13 h CBS 17 3 janvier vs Ravens 13 h CBS