Les Cleveland Browns seront une équipe éliminatoire en 2020.

Ouais, Sporting News sait que nous l’avons dit l’année dernière. Les Browns ont été l’un des plus gros bustes de la saison à tous les niveaux. Freddie Kitchens a été licencié après une saison décevante de 6 à 10 au cours de laquelle Baker Mayfield a subi une deuxième crise, Odell Beckham Jr. a été blessé et Myles Garrett a été suspendu pour avoir frappé le quart-arrière de Pittsburgh Mason Rudolph à la tête avec un casque.

Ces trois joueurs donneront le ton pour remettre les Browns sur la bonne voie cette saison, et cela ne fait pas de mal d’avoir Nick Chubb – qui s’est classé deuxième dans la NFL avec 1494 verges au sol la saison dernière.

Entrez le nouvel entraîneur Kevin Stefanski, qui est responsable de quitter ce revirement. Les Browns ont abordé une ligne offensive de mauvaise qualité en ajoutant Jack Conklin via l’agence libre et Jedrick Wills dans le repêchage, et la défense peut construire autour du retour de Garrett.

L’horaire est également beaucoup plus facile cette fois-ci. Sporting News examine les perspectives des Browns pour 2020 et pourquoi nous pensons qu’il s’agit d’une équipe éliminatoire.

Prédiction record des Browns pour 2020

Record: 8-8Division: N ° 3 en AFC Nord Éliminatoires: N ° 7 graine en AFC

La prise de Iyer: Les Browns, avec le battage médiatique de la saison dernière disparu, seront beaucoup mieux à la hauteur en tant qu’équipe offensive plus efficace avec Kevin Stefanski et Alex Van Pelt mettant en œuvre des intrigues plus favorables aux QB pour Baker Mayfield. Des armes plus saines et une ligne plus puissante aident également. La défense verra suffisamment d’amélioration pour compléter ce qui sera une troisième équipe éliminatoire de l’AFC Nord en 2020.

La prise de Bender: Les ajouts à la ligne offensive ont été énormes pour Mayfield, qui a pris 40 sacs en 2019. L’ailier serré Austin Hooper devrait également ouvrir le milieu du terrain. Les Browns ont des talents qui peuvent correspondre à n’importe qui, et cela dépend vraiment du rebond de Beckham pour en faire une attaque d’élite une fois pour toutes. La défense s’est effondrée à la fin de la saison dernière, mais le retour de Garrett résoudra ce problème. Cette équipe peut concourir dans l’AFC Nord avec Pittsburgh et Baltimore. Le talent n’est pas le problème. Il s’agit de surmonter certains obstacles psychologiques qui ont frappé la franchise depuis son retour en 1999.

Browns cotes pour un total de victoires 2020, Super Bowl

(Cotes avec la permission de Sports Insider)

Vegas était plus haut que les Browns la saison dernière, mais le total de 8,5 victoires est à peu près correct. Malgré le désastre à part entière de l’année dernière, Cleveland a quand même remporté six matchs et s’est séparé de Baltimore et de Pittsburgh. Le problème est que les Browns se sont également séparés avec Cincinnati, qui sera amélioré avec le premier choix Joe Burrow.

Cleveland n’a pas eu de saison gagnante depuis 2007 et n’a pas fait les séries éliminatoires depuis 2002. Moins de battage médiatique, cependant, devrait conduire à de meilleurs résultats.

Les Browns peuvent également regarder les 49ers, une franchise qui a fait le Super Bowl un an après avoir été le chouchou de la saison morte de la NFL. Certes, Cleveland n’a jamais fait le Super Bowl, mais ces chances valent la peine de prendre un avion avec une mentalité d’achat bas.

Calendrier des Browns 2020

Les cinq adversaires non divisionnaires du calendrier des Browns avaient un bilan combiné de 19-19 à domicile la saison dernière, et cela doit être exploité. Cleveland a beaucoup moins de visibilité aux heures de grande écoute, et le match de la semaine 2 avec les Bengals devrait être intéressant à l’issue du match d’ouverture à Baltimore.

En d’autres termes, Cleveland ne peut pas commencer 0-2.

Les Browns doivent également être meilleurs sur la route. Cleveland a une fiche de 4-12 sur la route au cours des deux dernières saisons. Les seules équipes qui ont été pires sont Miami (3-13), Oakland (3-13) et Cincinnati (2-13). Ce n’est pas ce que les équipes éliminatoires de l’entreprise veulent conserver.

Le mois de décembre présente ce qui pourrait être un match de marque à domicile contre Baltimore et Pittsburgh, et il y a des matchs consécutifs contre les Giants et les Jets à New York. S’il y avait un moment pour Beckham Jr. de le prouver, alors ce serait dans cette étendue.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er septembre 13 à Ravens 13 h HE CBS 2 17 septembre vs Bengals (TNF) 20 h 20 HE NFLN 3 27 septembre vs Redskins 13 h HE Fox 4 4 octobre à Cowboys 13 h HE Fox 5 oct. 11 vs Colts 16 h 25 ET CBS 6 octobre 18 à Steelers 13 h HE CBS 7 25 octobre à Bengals 13 h HE CBS 8 1er novembre vs Raiders 13 h HE Fox 9 BYE – – – 10 novembre 15 vs Texans 13 h HE Fox 11 22 novembre vs Eagles 13 h HE Fox 12 29 novembre chez Jaguars 13 h HE CBS 13 6 décembre chez Titans 13 h HE CBS 14 14 décembre vs Ravens (MNF) 8: 15 h HE ESPN 15 décembre 20 chez Giants 13 h HE CBS 16 26 et 27 décembre chez Jets À déterminer À déterminer 17 3 janvier vs Steelers 13 h HE CBS