Aucune équipe de la NFL n’a plus de buzz pour la saison 2020 que les Buccaneers de Tampa Bay, et tout cela à cause du GOAT. Tom Brady, après 20 saisons et six anneaux du Super Bowl avec les Patriots, a changé d’adresse de l’AFC Est à la NFC Sud et a fait naître beaucoup d’espoir de pouvoir mener une autre équipe à un championnat.

Peu de temps après que Brady ait décidé de signer avec les Bucs, il a également pu faire sortir Rob Gronkowski, son futur membre serré du Temple de la renommée de la Nouvelle-Angleterre, de sa retraite. Brady remplace Jameis Winston en tant que quart partant et hérite également de deux grands receveurs, Chris Godwin et Mike Evans.

Les Bucs ont terminé 7-9 la saison dernière, s’améliorant grâce à la défense n ° 1 de la ligue contre les points, une course de passes bien améliorée et un match de passes prolifique avec Winston lors de la première saison sous la direction de l’entraîneur Bruce Arians. Ils étaient sur la pente ascendante au point qu’un vétéran accompli qui protège le ballon était capable de les mettre au-dessus.

Est-il à nouveau temps pour Tampa de pousser pour un deuxième Super Bowl? Voici une ventilation du futur proche des Buccaneers

Prédiction record des boucaniers pour 2020

Record: 12-4Division: N ° 1 NFC SudÉliminatoires: N ° 2 graine en NFC

La mise à niveau en cinq matchs des Bucs peut sembler agressive, mais ce n’est pas seulement à cause de Brady. En plus de Gronkowski à l’offensive, les Bucs ont également amélioré le tacle droit avec la recrue de première ronde Tristan Wirfs et se sont approfondis dans le champ arrière avec la recrue Ke’Shawn Vaughn et les vétérans Leonard Fournette et LeSean McCoy. Ils ont peu de faiblesses et peuvent battre des équipes courtes, intermédiaires et profondes avec des packages de personnel variés, y compris leurs nouveaux ensembles de base à deux extrémités serrées.

Défensivement, Ndamukong Suh et Shaquill Barrett étaient d’énormes camionnettes en 2019 et ils restent les ancres des sept premiers. Le secondaire a fait des progrès à la fin de la saison dernière et ajoute maintenant une sécurité de jeu supérieure à la recrue Antoine Winfield Jr. Les récents premiers tours Vita Vea et Devin White devraient rendre le milieu plus fort pour Todd Bowles. Les Bucs ont soudainement une portée et une profondeur importantes.

Arians a un excellent bilan en menant des équipes à des titres de division et des records criards, tirant également le meilleur parti des QB, jeunes et vieux. Les Bucs sont ses prochains Colts ou Cardinals et il est un bon leader post-Bill Belichick avec Brady.

Buccaneers 2020 total de victoires, cotes du Super Bowl

Les Bucs devraient facilement dégager 10-6, ce qui fait de l’attaque de leur total de victoire plutôt faible un bon pari. Le nombre est un peu conservateur car les Saints restent forts dans le Sud, remportant trois titres de division consécutifs et le fait qu’un quart du NFC est très bon.

Parallèlement à cela, le retour 12-1 des Bucs en tant que champions du Super Bowl a également un bel attrait. Brady n’a pas bien terminé son temps avec les Patriots avec une vilaine défaite en séries éliminatoires contre les Titans. Il a été motivé et motivé pour prouver que les Patriots ont tort dès le départ et peut profiter pleinement de son casting de soutien pour être à nouveau en première position en séries éliminatoires.

Calendrier des boucaniers 2020

Les Bucs peuvent trébucher tôt avec les Saints sur la route opposant Brady à Drew Brees, mais leur première mi-temps est plutôt favorable au point de pouvoir entrer dans le match revanche avec une chance de prendre la tête de la division. Ils ont également un bye bien chronométré tard entre leurs deux matchs à domicile les plus difficiles, contre les Chiefs de Patrick Mahomes et contre les Vikings de Kirk Cousins.

Au-delà des six matchs contre le NFC Sud, dessiner l’AFC West et NFC North est une pause raisonnable. Les Bucs peuvent marquer avec n’importe qui et peuvent forcer les équipes à passer pour suivre Brady et ses nouvelles armes. Méfiez-vous qu’ils gagnent beaucoup plus de ces matchs à score élevé.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des Buccaneers pour la saison 2020.

1er 13 septembre aux New Orleans Saints 16 h 25 Fox 2 20 septembre contre les Panthers de la Caroline 13 h Fox 3 27 septembre à Denver Broncos 16 h 25 Fox 4 4 octobre contre Los Angeles Chargers 13 h CBS 5 octobre .8 (jeudi) à Chicago Bears 20h25 Fox / NFLN 6 18 octobre vs Green Bay Packers 16h25 Fox 7 25 octobre à Las Vegas Raiders 20h20 NBC 8 novembre 2 (lundi) à New York Giants 20 h 15 ESPN 9 novembre 8 vs New Orleans Saints 20 h 20 NBC 10 15 novembre aux Panthers de la Caroline 13 h Fox 11 23 novembre (lundi) vs Los Angeles Rams 20 h 15 ESPN 12 29 novembre vs Kansas City Chiefs 16 h 25 CBS 13 – – – – 14 13 décembre vs Minnesota Vikings 13 h Fox 15 20 décembre à Atlanta Falcons 13 h Fox 16 27 décembre à Detroit Lions À déterminer À déterminer 17 3 janvier vs Atlanta Falcons 13 h Fox