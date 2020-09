Les Cowboys de Dallas n’ont pas été à la hauteur de la prédiction audacieuse de 2019 de Sporting News de remporter le Super Bowl 54. Cela en fait un excellent candidat pour rebondir après un 8-8 décevant et au moins revenir aux séries éliminatoires de la NFC en 2020. – étant donné leur des antécédents récents l’ont fait des années paires (2014, 2016, 2018).

La dernière régression des Cowboys vers la médiocrité a coûté son travail à Jason Garrett. Il a été remplacé par Mike McCarthy, qui avait l’habitude d’amener ses équipes Packers régulièrement aux séries éliminatoires. L’offensive de Dallas était suffisamment explosive pour gagner plus de matchs la saison dernière. Mais un départ brûlant 3-0 a été gâché par une fin faible, permettant aux Eagles de prendre la division à la place. La plus grande préoccupation était que les Cowboys ne pouvaient pas terminer les matchs serrés.

La seule question à propos du quart-arrière Dak Prescott est de savoir quand il obtiendra son lucratif contrat à long terme. Il a porté sa passe à un autre niveau avec Kellen Moore et devrait continuer sur une trajectoire ascendante avec un autre grand joueur recrue au premier tour CeeDee Lamb, rejoignant Amari Cooper et Michael Gallup.

Les Cowboys ont toujours une ligne offensive robuste, un haras en Ezekiel Elliott. Ils ont perdu le demi de coin Byron Jones en défense, mais les secondeurs Leighton Vander Esch et Jaylen Smith forment la solide colonne vertébrale de leurs sept premiers.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour 2020? Voici un aperçu du football de cristal pour prédire l’avenir proche des Cowboys.

Prédiction record des Cowboys pour 2020

Record: 10-6Division: N ° 2 NFC EstÉliminatoires: N ° 6 graine en NFC

Cela n’appelle pas les Cowboys à retourner soudainement le commutateur pour devenir une force dominante. Le NFC est une conférence trop difficile pour naviguer et ils ont également un prétendant au Super Bowl dans leur propre division. Dallas et Philadelphie auront une autre bataille houleuse à l’Est, les deux équipes étant en meilleure santé et meilleures. Alors que les Cowboys ont plus de soucis à l’avant et à l’arrière de leur défense, les Eagles doivent s’inquiéter davantage de la ligne offensive et du receveur large.

Les Eagles se sont améliorés en tant que champions de division et n’ont pas de changement d’entraîneur, ce qui leur donne un léger avantage à répéter. Avec sept places en séries éliminatoires, cependant, les Cowboys seront bien placés pour décrocher l’un des jokers.

Cowboys 2020 au total, cotes du Super Bowl

Le total de victoires des Cowboys est délicat car la projection 2020 de Sporting News a peu de marge d’erreur. Cela ne surprendrait personne si Dallas tirait à 13-3 ou tombait à 7-9. Ils sont l’une des équipes les plus volatiles de la NFL et l’arrivée de McCarthy après une décennie de Garrett ajoute une nouvelle ride.

Mais il y a aussi les cotes du Super Bwl, qui suggèrent que McCarthy sera meilleur que Garrett pour intégrer les Cowboys avec le jeu moderne. Avec un QB tel que Prescott, les Cowboys auront toujours une chance de gagner gros et de devenir chaud en séries éliminatoires. Ils ne sont pas une mauvaise alternative à prendre vs dire, les Buccaneers de Tom Brady.

Horaire des Cowboys 2020

Les Cowboys n’ont pas les mêmes premières pauses de 2019 et c’est peut-être une bonne chose de les tester au combat. Les Rams sont plus vulnérables maintenant et après que les Cowboys ne se soient pas rendus à Oxnard, en Californie, pour le camp d’entraînement, c’est leur chance de diriger LA dans un nouveau stade rival de Jerry World.

Les Falcons peuvent être difficiles dans la semaine 2 et les Seahawks présentent un road trip difficile au début de la semaine 3. Les Cowboys doivent probablement aller 2-1 dans cette séquence pour se sentir bien au sujet de leurs chances en séries éliminatoires plus tard.

Dallas doit dominer le mois d’octobre car après ce mois, il obtient six équipes éliminatoires de retour dans les neuf derniers matchs, y compris les affrontements critiques avec les Eagles à deux reprises. Il est brutal d’attirer à la fois le NFC West et l’AFC North, une autre raison de garder le total de victoire modeste. Une amélioration en deux matchs serait alors une énorme amélioration.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des Cowboys pour la saison 2020.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi (HE)

la télé

1er 13 septembre aux Rams de Los Angeles 20h20 NBC 2 20 septembre contre les Falcons d’Atlanta 13h Fox 3 27 septembre aux Seahawks de Seattle 16h25 Fox 4 4 octobre vs Cleveland Browns 13h Fox 5 oct. 11 contre les Giants de New York 13 h CBS 6 19 octobre (lundi) contre les Arizona Cardinals 20 h 15 ESPN 7 25 octobre à Washington 13 h Fox 8 1er novembre aux Eagles de Philadelphie 20 h 20 NBC 9 8 novembre vs Pittsburgh Steelers 16 h 25 CBS 10 – – – – 11 22 novembre aux Vikings du Minnesota 16 h 25 Fox 12 26 novembre (jeudi) vs Washington 16 h 30 Fox 13 3 décembre ( Jeudi) à Baltimore Ravens 20h20 Fox / NFLN 14 décembre 13 à Cincinnati Bengals 13h Fox 15 20 décembre vs San Francisco 49ers 20h20 NBC 16 décembre 27 décembre vs Philadelphia Eagles 16h25 Fox 17 3 janvier à New York Giants 13 h Fox