Tous se lèvent, voici le juge.

Les fans de sports new-yorkais sont familiers avec le célèbre appel au ballon long de John Sterling pour le voltigeur des Yankees Aaron Judge, mais les Giants espèrent réussir eux-mêmes un home run lorsqu’ils ont embauché Joe Judge pour mener Big Blue dans le futur.

L’embauche a été calme et hors des sentiers battus, car l’ancien entraîneur des équipes spéciales de la Nouvelle-Angleterre a été un peu rapide pour effacer la puanteur de l’ère malheureuse de Pat Shurmur à New York, qui s’est terminée par deux années désastreuses et des dizaines d’autres mauvais titres à allez avec. Maintenant, avec Daniel Jones à la barre et un casting de soutien qui pourrait emmener la recrue prometteuse dans la franchise à part entière QB, les Giants pourraient être préparés pour l’avenir.

Cet avenir, aussi brillant soit-il, ne viendra probablement pas en 2020. Voici pourquoi:

Prédiction record des géants pour 2020

Record: 6-10Division: N ° 3 NFC Est

La prise de Iyer:

Les Giants ont beaucoup d’avantages à cause du nouvel entraîneur Joe Judge et du quart de deuxième année Daniel Jones, mais leur attaque prendra quelques bosses face à un calendrier brutal et leur défense, malgré de grosses dépenses, reste en transition. Ils sont également coincés dans une division difficile avec les Eagles et les Cowboys pour penser qu’ils peuvent terminer avec autre chose qu’une amélioration de deux matchs.

La prise de Rivera:

Daniel Jones a certainement surpassé ce que beaucoup de gens attendaient de lui en 2019. Ses problèmes de chiffre d’affaires, cependant, devraient être au premier plan.

Le produit Duke (et Eli Manning stunt double) a lancé 24 touchés à 12 interceptions son année de recrue, mais a également perdu 15 échappés (18 échappés au total), ce qui signifie: quelqu’un attrape le Stickum. Pourtant, l’année de recrue de haut en bas de Jones fournit un bon tremplin pour les Giants, qui n’auront pas à s’inquiéter beaucoup de l’appelant du signal à l’avenir.

C’est partout ailleurs qui devraient concerner les Giants, notamment défensivement. Ils ont investi beaucoup de ressources dans une défense qui n’était très, très pas bonne en 2019, et sont toujours confrontés à de nombreux points d’interrogation à l’approche de 2020, notamment: DeAndre Baker sur la liste restreinte pour son rôle dans un vol à main armée, une ruée vers les passes qui est constamment incohérent et un secondaire au total qui est discutable. Ils ont ajouté le demi de coin James Bradberry en agence libre sur un gros, gros problème, avec 32 millions de dollars garantis, ce qui devrait aider dans une certaine mesure.

Les entraîneurs en chef recrues sont également difficiles à évaluer, et le couplage avec le fait que l’arbre d’entraîneurs de Bill Belichick n’a pas exactement porté ses fruits au fil des ans fait de Joe Judge un cas très difficile à prévoir. Le juge semble être un type simple, qui pourrait aller dans les deux sens pour un entraîneur-chef de première année, et a déjà eu des difficultés avec les médias new-yorkais, ce qui peut ou non être un gros problème. Le juge a mis en place un personnel solide, y compris l’ancien entraîneur-chef des Cowboys Jason Garrett en tant que CO et l’ancien Miami DC Patrick Graham au même poste.

L’offensive a encore des armes, avec Saqon Barkley et flanquée d’un solide trio de sortants avec Sterling Shepard, Golden Tate et la recrue d’évasion Darius Slayton. Ils sont minces à l’extrémité serrée, avec Evan Engram le meneur sur le graphique de profondeur, mais les problèmes de blessures font de lui un point d’interrogation.

Si tout se passe bien, les Giants pourraient être meilleurs que ce que les gens attendent en 2020 – mais cela ne signifie pas grand ou même bon. Juste mieux.

Record final: 6-10

Total des victoires des Giants 2020, cotes du Super Bowl

Gagner au total: Plus / moins 6 1/2Cotes du Super Bowl: +8000

La division sera difficile à gérer pour New York, les Cowboys et les Eagles étant toujours en tête et les Redskins s’améliorant (sur papier) cette intersaison, y compris en ajoutant l’entraîneur-chef Ron Rivera.

Pourtant, les fans qui espèrent une apparition au Super Bowl en 2020 devront peut-être garder leurs shekels dans leur poche, à moins que quelque chose de miraculeux ne se produise.

Calendrier des géants 2020

Les Giants ont un calendrier routier assez difficile cette année, avec des matchs aux Cowboys, Seahawks et Ravens. Ils ont l’avantage de jouer à domicile contre les 49ers, les Buccaneers et les Browns.

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi TV 1er septembre 14 Steelers 19 h 15 ESPN 2 20 septembre @Bears 13 h – 3 27 septembre 49ers 13 h – 4 octobre @Rams 16 h 05 – 5 octobre 11 @Cowboys 16h25 – 6 octobre 18 Redskins 13h – 7 octobre 22 @Eagles 20h20 NFL Network 8 novembre 2 Buccaneers 20h15 ESPN 9 novembre 8 @Redskins 13h – 10 novembre 15 novembre Eagles 1 pm – 11 – BYE – – 12 nov.29 @Bengals 13h – 13 déc.6 @Seahawks 16h05 – 14 déc.13 Cardinals 13h – 15 déc.20 Browns 13h – 16 déc.27 @Ravens 1 pm – 17 janvier 3 Cowboys 13:00 –