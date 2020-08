Les Jets pourraient être autorisés à décoller en 2020 – s’ils peuvent se rendre sur la piste.

Gang Green a terminé 7-9 en 2019, à peine un record pour accrocher votre chapeau, mais l’équipe a terminé sur une course de 6-2 malgré le méli-mélo de talents, de blessures et de drames qui se déroulent dans les vestiaires. Les victoires dans la NFL sont des victoires dans la NFL, après tout – elles comptent toutes la même chose quel que soit le joueur que vous jouez.

Il y avait un seul point lumineux pour New York, cependant, et c’était le gars sous le centre: le quart-arrière Sam Darnold a lancé 13 touchés en quatre interceptions, complétant 61% de ses passes au cours de cette séquence de huit matchs et ressemblait généralement à un niveau compétent de départ. QB au pire et une réponse de franchise au mieux.

Pourtant, les Jets sont au milieu d’une reconstruction à la volée, ont expédié leur meilleur joueur aux Seahawks et ont une tonne de points d’interrogation dispersés dans la liste. Il y a lieu d’être optimiste à Florham Park, NJ en 2020, mais les fans des Jets devraient tempérer les attentes.

Voici une ventilation des perspectives 2020 des Jets et de nos prévisions, basées sur les projections de Vinnie Iyer de SN.

Prédiction record des jets pour 2020

Record: 4-12Division: N ° 4 de l’AFC EstÉliminatoires: N / A

La prise de Iyer: Adam Gase a remanié son corps de réception et sa ligne pour Sam Darnold, qui a beaucoup à prouver par rapport à ses camarades de classe du repêchage 2019 plus dignes du buzz. La défense n’a pas beaucoup de sources de confiance sans Jamal Adams. Les Bills ont plus de talent, les Patriots ont un meilleur entraînement et les Dolphins ont un meilleur plan global.

La prise de Rivera: Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela: la saison des Jets 2020 est une année charnière pour la franchise.

La raison? Le quaterback.

Il y a certainement des preuves de doute à l’approche de la saison 2020 de la NFL pour les Jets, mais si Sam Darnold peut continuer à défendre son dossier en tant que franchise QB derrière une ligne offensive reconstruite, il y a aussi des raisons d’être optimiste.

Considérez ceci: Darnold a amélioré tous ses chiffres de recrue en touchés, taux d’achèvement, yards, note de passeur et a chuté ses INT de deux en 2019. Bien que ce ne soit pas le saut de deuxième année auquel on s’attendait beaucoup, l’amélioration est l’amélioration et Darnold en a montré une bonne partie pour faire taire certains critiques. Gardez à l’esprit que Darnold entre dans sa saison de 23 ans, et il a fait tout cela tout en faisant face à une ligne horrible et des armes offensives discutables.

Le directeur général Joe Douglas a fait des progrès pour aider Darnold sur ce front – et tenir une promesse faite à maman et papa Darnold – en sélectionnant le plaqueur gauche montagneux Mekhi Becton avec le 11e choix au total du repêchage de la NFL 2020, prenant le joueur de ligne offensive Cameron Clark en le quatrième tour et faire quelques signatures clés d’agent libre, y compris le centre Connor McGovern et le garde Greg Van Roten. Denzel Mims hors de Baylor pourrait également être un vol important, donnant à Darnold une cible athlétique et longue portée, associée à un receveur apparemment prêt à le prouver à Breshad Perriman.

Ne doutez pas: il y a encore une tonne de «si» et de «peut-être» à intégrer dans l’équation Gang Green cette année. Parmi eux: Qui est Adam Gase? Le’Veon Bell aura-t-il une année de rebond? Quelle sera la défense sans Jamal Adams?

Pourtant, la liste qui est allée 7-9 l’année dernière a pris un pas de géant avec le retrait d’Adams, mais s’est améliorée presque partout ailleurs, du moins sur le papier. Cela pourrait bien augurer en 2020.

Record final: 7-9

Cotes des Jets pour le total de victoires 2020, Super Bowl

Gagner au total: Plus / moins 6 1/2Cotes du Super Bowl: +12 500

Une chose à propos des Jets 2020 est presque gravée dans la pierre: les espoirs d’un Super Bowl sont plus élevés que Cheech et Chong.

Même avec des séries éliminatoires prolongées, les Jets devront toujours se battre dans un AFC Est qui est plus difficile que les gens ne le pensent, avec les Bills, les Patriots et les dauphins parvenus (avec maintenant Tua Tagovailoa) tous, sans doute, devant eux dans la division. Ajoutez à cela un calendrier difficile en dehors de la division, et ils pourraient avoir une tâche difficile en 2020. Le total de victoires O / U est à peu près là où il devrait être.

Horaire des jets 2020

Les Jets ont terminé la saison sur une manche de 6-2 l’an dernier, mais c’était contre une bonne dose de concurrence douce. Le seul moyen de devenir une bonne équipe de football dans la NFL est de … battre de bonnes équipes de football, et les Jets auront de nombreuses opportunités de le faire en 2020:

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi TV 1 13 septembre à Bills 13 h HE CBS 2 20 septembre vs 49ers 13 h HE Fox 3 27 septembre aux Colts 16 h 05 HE CBS 4 1er octobre (jeudi) vs Broncos 8 : 20 h HE NFLN 5 11 octobre vs Cardinals 13 h HE Fox 6 18 octobre chez Chargers 16 h 05 HE CBS 7 25 octobre vs Bills 13 h HE CBS 8 1er novembre chez Chiefs 13 h HE CBS 9 9 novembre (lundi) vs Patriots 20 h 15 HE ESPN 10 15 novembre à Dolphins 16 h 05 HE CBS 11 Bye – – – 12 29 novembre vs Dolphins 13 h HE CBS 13 6 décembre vs Raiders 13 h HE CBS 14 décembre 13 à Seahawks 16 h 05 HE CBS 15 à déterminer chez Rams à déterminer à déterminer 16 à déterminer vs Browns à déterminer à déterminer 17 3 janvier à Patriots 13 h HE CBS