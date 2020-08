Les prévisions de la NFL de Sporting News pour la saison 2020 ont été faites en sachant que le paysage du football professionnel sera presque sûrement touché par la pandémie COVID-19 d’une manière ou d’une autre pendant l’automne et l’hiver.

Ainsi, les prédictions concernant la façon dont toutes les équipes, y compris les Bears, finiront au classement de la NFL 2020 et au-delà sont plus une merde que d’habitude. Nous n’avons pas d’autre choix que de fonctionner avec la liste et la connaissance du calendrier que nous avons des 32 équipes qui se dirigent vers ce qui sera une saison étrange.

Sur la base des choix de jeu de l’écrivain senior de la NFL Vinnie Iyer pour toute la saison 2020, SN projette un léger glissement à Chicago de 0,500 à 7-9. Nous avons toujours les Bears qui finissent devant les Lions dans la NFC Nord, mais même avec un champ de séries éliminatoires de la NFL élargi pour 2020, Chicago n’obtient pas suffisamment de victoires pour atteindre les séries éliminatoires.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions de Iyer pour les Bears en 2020, ainsi que la façon dont les parieurs de Vegas voient leurs chances de gagner le Super Bowl.

Prédiction record des ours pour 2020

Record: 7-9Division: N ° 3 NFC NordÉliminatoires: N / A

Iyer prise: Les Bears ne se battront ni contre les Packers ni contre les Vikings pour retrouver le statut de playoff dans le NFC North. La situation de QB sans intérêt entre Nick Foles et Mitchell Trubisky est un mauvais début. La défense aura plus de régression sans Eddie Goldman à l’avant et de nouveaux problèmes au secondeur et au cornerback. Ils seront au moins un match pire en 2020.

La prise de Haislop: Si Foles finit par recommencer Trubisky et joue au moins correctement, les Bears ont une formation assez forte pour aller mieux que 7-9 et même flirter avec un titre de division. Le problème est de faire confiance à Foles pour qu’il joue suffisamment bien pour élever l’attaque de Matt Nagy.

Cotes des ours pour le total de victoires 2020, Super Bowl

Selon les cotes du Super Bowl chez Sports Insider, Chicago devrait terminer la saison entre 5-11 et 9-7. Les Bears sont derrière les Vikings (+150) et les Packers (+225) pour remporter le NFC North, à égalité avec les Lions à +400.

Chicago est bien en avance sur Detroit, cependant, dans ses chances de remporter le championnat NFC. Il est neuvième de la conférence à +2000.

Calendrier des ours 2020

En supposant que le calendrier 2020 de la NFL reste intact sans aucun ajustement lié à la pandémie, les Bears joueront le 13e calendrier le plus difficile de la NFL en fonction du pourcentage de victoires de leurs adversaires en 2019.

En tant qu’équipe de haut niveau, les Bears ont quatre matchs aux heures de grande écoute à leur programme, dont une paire de matchs de “Monday Night Football”. Le reste (à l’exception du match de fin d’après-midi contre les Saints le 1er novembre) devrait débuter à 13 h HE.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des Bears pour la saison 2020.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi (HE)

la télé

1er 13 septembre aux Lions 13 h Fox 2 20 septembre vs Giants 13 h CBS 3 27 septembre aux Falcons 13 h Fox 4 4 octobre vs Colts 13 h CBS 5 8 octobre vs Buccaneers 20 h 20 Fox / NFLN 6 octobre 18 à Panthers 13 h Fox 7 26 octobre à Rams 20 h 15 ESPN 8 novembre 1 vs Saints 16 h 25 Fox 9 8 novembre à Titans 13 h Fox 10 16 novembre vs Vikings 20 h 15 ESPN 11 BYE – – – 12 novembre 29 chez Packers 20 h 20 NBC 13 6 décembre vs Lions 13 h Fox 14 13 décembre vs Texans 13 h CBS 15 20 décembre chez Vikings 13 h Fox 16 décembre 27 chez Jaguars 13 h Fox 17 3 janvier vs Packers 13 h Fox