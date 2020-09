Les Packers de Green Bay ont terminé 13-3 la saison dernière lors de la première saison de Matt LaFleur, et le double MVP de la NFL, Aaron Rodgers, a atteint le championnat NFC pour la quatrième fois de sa carrière.

Malgré tout cela, la perception est que les Packers devraient ressentir un sentiment de panique en 2020.

Est-ce parce qu’ils ont été surpassés par San Francisco lors du match de championnat NFC? C’est pourquoi Green Bay a sélectionné le quart-arrière de l’État de l’Utah Jordan Love au premier tour du repêchage. Pourquoi Green Bay n’a-t-il pas fait de gros ramassages d’agents libres pour aider Rodgers – qui aura 37 ans en décembre?

Ce sont des questions auxquelles Green Bay doit répondre pour donner au quart-arrière vétéran un autre coup de feu au Super Bowl. Il sera difficile de reproduire une saison de 13 victoires, et Green Cay a déjà perdu Devin Funchess, qui s’est retiré en raison de problèmes de COVID-19.

Dans cet esprit, Sporting News examine les perspectives de Green Bay pour 2020.

Prédiction record des Packers pour 2020

Record: 9-7 Division: N ° 2 NFC NordÉliminatoires: Aucun

La prise de Iyer:

«La régression en quatre matchs des Packers est naturelle basée sur un calendrier plus difficile avec l’attaque et la défense plus stables que celles s’améliorant par rapport à la saison dernière. Green Bay a dépassé les victoires en 2019 et les statistiques suggèrent que c’est une suite plus raisonnable. jusqu’à la fin, il manque juste les éliminatoires dans un NFC chargé. »

La prise de Bender:

“Green Bay ne gagnera plus 13 matchs, mais c’est toujours une équipe de calibre éliminatoire. On se concentre beaucoup trop sur la dynamique Rodgers-Love. Cela ne se jouera pas cette saison à moins que Rodgers ne soit blessé. Les Packers aussi repêché AJ Dillon, qui est le compliment parfait pour Aaron Jones, qui a totalisé 1 084 verges et 16 touchés la saison dernière. Oui, les receveurs doivent intensifier et la défense doit répondre à la cloche dans les grands matchs sur la route. SN croit que les Vikings et Les cowboys sont de meilleures équipes. Nous n’en sommes pas encore là. ”

Packers 2020 gagne au total, cotes du Super Bowl

Décomposer ce total de victoires n’est pas si difficile. Green Bay a une fiche de 17-7-1 à domicile (y compris les séries éliminatoires) au cours des trois dernières années, et cela vient avec deux saisons où il n’a pas fait les séries éliminatoires. Il sera intéressant de voir à quel point cette dynamique change sans les fans les stands, mais Rodgers a toujours été à l’aise à la maison.

À l’inverse, Green Bay est une mauvaise équipe de route. Les Packers ont 10-15 sur la route au cours des trois dernières saisons, et il y a plusieurs nids-de-poule sur l’ardoise de cette année.

Neuf matchs sont raisonnables, et si vous voulez le pousser à 10, cela revient à ce que vous pensez qu’il se passe dans les deux matchs avec son rival de division, le Minnesota.

Calendrier des emballeurs 2020

Les horaires de première place s’accompagnent de défis pour les grands garçons, et les voyages en début de saison au Minnesota et à la Nouvelle-Orléans ne seront pas faciles. Green Bay pourrait facilement commencer 2-2, et ils se rendront également à Tampa Bay pour affronter Tom Brady avant une autre visite dans la région de la Bay contre les 49ers.

Pourtant, Green Bay avait une fiche de 6-0 dans la division l’an dernier, et c’est perdu. LaFleur a construit l’offensive autour du jeu de course, et la défense a impressionné Za’Darius Smith et Preston Smith. Ces Edge Rushers combinés pour 25,5 sacs en 2019. S’ils peuvent égaler ce total, alors les Packers devraient être en mesure de faire une course éliminatoire lorsque le calendrier s’assouplira en décembre.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er 13 septembre à Vikings 13 h HE FOX 2 20 septembre vs Lions 13 h HE FOX 3 27 septembre à Saints 20 h 20 HE NBC 4 5 octobre vs Falcons 20 h 15 HE ESPN 5 11 octobre BYE – – 6 octobre 18 à Buccaneers 16 h 25 ET FOX 7 25 octobre à Texans 13 h HE FOX 8 1er novembre vs Vikings 13 h ET FOX 9 5 novembre à 49ers 20 h 20 ET FOX / NFLN / Amazon 10 16 novembre vs Jaguars 13 h ET FOX 11 22 novembre chez Colts 13 h ET FOX 12 29 novembre vs Bears 20 h 20 HE NBC 13 6 décembre vs Eagles 16 h 25 HE CBS 14 13 décembre aux Lions 13 h HE FOX 15 19 au 20 décembre vs Panthers TBD TD 16 27 décembre vs Titans 20 h 20 NBC 17 3 janvier à Bears 13 h HE FOX