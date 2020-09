Bienvenue dans l’ère CN1.

Bien que cela n’ait pas une aussi bonne bague que “TB12”, Cam Newton est maintenant un patriote de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady ne l’est pas, et tout est à l’envers dans le monde de la NFL 2020.

Les Patriots, déjà confrontés à une vague de désistements face à la pandémie de coronavirus, ont toujours Bill Belichick, qui est très probablement prêt à prouver au monde qu’il était la réponse au succès de la Nouvelle-Angleterre, pas autant que Tom Brady.

La Nouvelle-Angleterre est prête à inaugurer une nouvelle ère de football Patriot – avec de nouveaux uniformes et tout – mais ce ne sera peut-être pas facile.

Voici pourquoi:

Prédiction record des Patriots pour 2020

Record: 9-7Division: N ° 2 de l’AFC EstÉliminatoires: N ° 6 des graines de l’AFC

La prise de Iyer:

Les Patriots sont toujours en train de comprendre QB entre Cam Newton et Jarrett Stidham. Leur champ arrière, leur ligne offensive, leur corps de réception ont tous aussi des questions. Leur défense a perdu un peu en agence libre et en opt-outs. Pourtant, c’est la combinaison intrigante de Josh McDaniels et de Bill Belichick, et ils trouveront un moyen de faire les ajustements pour faire le tournoi AFC sans Tom Brady.

La prise de Rivera:

Bill Belichick a certainement du pain sur la planche pour lui en 2020.

Indépendamment de ce que vous pensez de la relation symbiotique entre Belichick et l’ancien QB Tom Brady, la façon dont les Patriots ont remplacé Brady était déroutante.

Finalement, culminant avec la signature de Cam Newton, la Nouvelle-Angleterre semblait en grande partie satisfaite d’entrer dans la saison avec Jarrett Stidham au QB. Certains rapports ont également établi que James Morgan de la FIU était une cible potentielle pour les Pats lors du repêchage de la NFL 2020, mais il a été sélectionné par le rival de l’AFC Est, New York, au quatrième tour.

En fin de compte, coller un talent polyvalent comme Newton avec Josh McDaniels ouvrira le livre de jeu pour le Pats OC. Là où les questions se trouvent, ce sont les positions de compétences: l’équipe aura vraiment, vraiment besoin du choix de premier tour de 2019 N’Keal Harry pour être meilleur qu’il ne l’était la saison dernière.

Pourtant, Bill Belichick est Bill Belichick, et dans le passé, il a trouvé des moyens de gagner des matchs sans Tom Brady. L’ajout d’un Newton présumé en bonne santé à la salle QB ouvre beaucoup de choses pour l’attaque de la Nouvelle-Angleterre (même pendant un an), et la capacité perpétuelle de Belichick à tirer le meilleur parti de tous les domaines de sa liste signifie le nombre héroïque de désabonnements Les endroits clés des Patriots à l’approche de 2020 seront probablement oubliés au début de la saison.

Tant qu’ils ne le sont pas, les Pats sont les Pats, et ils méritent le bénéfice du doute.

Record final: 11-5

Patriots 2020 au total des victoires, cotes du Super Bowl

Gagner au total: Plus / moins 9Cotes du Super Bowl: +2000

Les chances de plus-2000 pour les Patriots de remporter le Super Bowl sont alléchantes, et l’O / U sur le total de victoires est exactement ce qu’il devrait être.

Les Patriots ont un calendrier difficile (voir ci-dessous), mais ils le comprendront et gagneront plus de neuf ans. Ils le font toujours.

Calendrier des Patriots 2020

Les Pats ont des matchs à l’extérieur difficiles contre les Chiefs, les Seahawks et les Rams, mais ils ont un calendrier à domicile tout aussi favorable.

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi TV 1er 13 septembre vs Dolphins 13 h HE CBS 2 20 septembre à Seahawks 20 h 20 HE NBC 3 27 septembre vs Raiders 13 h HE CBS 4 4 octobre à Chiefs 16 h 25 ET CBS 5 11 octobre vs Broncos 13 h ET CBS 6 Bye – – – 7 octobre 25 vs 49ers 16 h 25 ET CBS 8 novembre 1 à Bills 13 h ET CBS 9 novembre 9 (lundi) à Jets 20 h 15 HE ESPN 10 novembre 15 vs Ravens 20 h 20 ET NBC 11 22 novembre chez Texans 13 h HE CBS 12 29 novembre vs Cardinals 13 h HE Fox 13 6 décembre chez Chargers 16 h 25 ET CBS 14 décembre 10 (jeudi) à Rams 20h20 ET Fox / NFLN / Amazon 15 décembre 20 à Dolphins 13h00 ET CBS 16 28 décembre (lundi) vs Bills 20h15 ET ESPN 17 janvier 3 contre Jets 13 h HE CBS