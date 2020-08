Les prévisions de la NFL de Sporting News pour la saison 2020 ont été faites en sachant que le paysage du football professionnel sera presque sûrement touché par la pandémie COVID-19 d’une manière ou d’une autre pendant l’automne et l’hiver.

Ainsi, les prédictions concernant la façon dont toutes les équipes, y compris les Raiders, finiront au classement de la NFL 2020 et au-delà sont plus une merde que d’habitude. Nous n’avons pas d’autre choix que de fonctionner avec la liste et la connaissance du calendrier que nous avons des 32 équipes qui se dirigent vers ce qui sera une saison étrange.

Sur la base des choix de jeu de l’écrivain senior de la NFL Vinnie Iyer pour toute la saison 2020, SN prévoit que la première saison des Raiders à Las Vegas sera comme leur dernière saison à Oakland. Même si les Raiders ont un fort talent, leur emploi du temps est difficile.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions d’Iyer pour les Raiders en 2020, ainsi que la façon dont les parieurs de Vegas voient leurs chances de gagner le Super Bowl.

Prédiction record des Raiders pour 2020

Record: 7-9Division: 4e à AFC OuestÉliminatoires: N / A

Iyer prise: Les Raiders ont un bon plan offensif avec Jon Gruden et Greg Olson. Derek Carr a plus d’aide au receveur large et à l’extrémité serrée. La défense est bien meilleure avec les ajouts de Cory Littleton et Nick Kwiatkowski.

Mais ils sont malheureusement toujours coincés dans une division avec les Chiefs, les Broncos et les Chargers alors qu’ils font face à un calendrier difficile, ce qui freine l’engouement de la première saison de Las Vegas.

La prise de Haislop: Les Raiders se sont considérablement améliorés au cours de la deuxième année du mandat actuel de Gruden, et leurs renforts offensifs (voir Henry Ruggs) semblent opportuns. Ils ont également un quart-arrière motivé en Derek Carr qui est dans une petite saison décisive.

Une grande partie du succès ou de l’échec des Raiders reviendra au QB, mais s’il joue bien, ne soyez pas surpris de voir les Raiders flirter à nouveau avec une apparition en séries éliminatoires lors de leur première année à Vegas. Tout le reste nécessaire pour une course d’après-saison semble être en place autour de Carr.

Cotes des Raiders pour le total de victoires 2020, Super Bowl

Selon les cotes de Sports Insider, les Raiders sont les plus susceptibles de terminer entre 5-11 et 9-7 cette saison.

Les Chiefs, champions en titre du Super Bowl, sont les favoris évidents pour remporter l’AFC Ouest, mais la division est une merde après cela sur le tableau des cotes. Denver et Las Vegas sont à égalité derrière Kansas City à +800, avec Los Angeles juste derrière à +1000.

Calendrier des Raiders 2020

En supposant que le calendrier 2020 de la NFL reste intact sans aucun ajustement lié à la pandémie, les Raiders joueront le 21e calendrier le plus difficile de la NFL en fonction du pourcentage de victoires de leurs adversaires en 2019.

En réalité, cependant, le calendrier de Las Vegas est plus difficile. Les Raiders dessinent le NFC Sud dans la rotation du calendrier juste à temps pour que les Buccaneers sortent Tom Brady, sans parler des défis que les Saints et Falcons présentent. Si les Raiders peuvent obtenir leur congé de la semaine 6 avec au moins deux victoires, cela devrait être considéré comme un bon début.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des Raiders pour la saison 2020.

1er septembre 13 à Carolina Panthers 13 h CBS 2 21 septembre (lundi) New Orleans Saints 20 h 15 ESPN 3 27 septembre à New England Patriots 13 h CBS 4 octobre 4 Buffalo Bills 16 h 25 CBS 5 oct. 11 à Kansas City Chiefs 13 h CBS 6 – Au revoir – – 7 octobre 25 Tampa Bay Buccaneers 20 h 20 NBC 8 1er novembre à Cleveland Browns 13 h Fox 9 8 novembre à Los Angeles Chargers 16 h 05 Fox 10 novembre .15 Denver Broncos 16 h 05 CBS 11 novembre 22 Kansas City Chiefs 20 h 20 NBC 12 29 novembre à Atlanta Falcons 13 h CBS 13 6 décembre à New York Jets 13 h CBS 14 décembre 13 Indianapolis Colts 4: 17 h CBS 15 17 décembre (jeudi) Los Angeles Chargers 20 h 20 Fox / NFLN 16 26 et 27 décembre Miami Dolphins À déterminer 17 janvier 3 à Denver Broncos 16 h 25 CBS