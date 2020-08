Les prévisions de la NFL de Sporting News pour la saison 2020 ont été faites en sachant que le paysage du football professionnel sera presque sûrement touché par la pandémie COVID-19 d’une manière ou d’une autre pendant l’automne et l’hiver.

Ainsi, les prédictions concernant la façon dont toutes les équipes, y compris les Seahawks, finiront au classement de la NFL 2020 et au-delà sont plus une merde que d’habitude. Nous n’avons pas d’autre choix que de fonctionner avec la liste et la connaissance du calendrier que nous avons des 32 équipes qui se dirigent vers ce qui sera une saison étrange.

Sur la base des choix de match de l’écrivain principal de la NFL Vinnie Iyer pour toute la saison 2020, SN prévoit une légère amélioration pour Seattle après la saison régulière 11-5 de l’année dernière et la défaite contre Green Bay lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires. Non seulement nous considérons les Seahawks comme la meilleure équipe de la NFC Ouest cette année, mais nous les considérons comme la meilleure équipe de la conférence.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions d’Iyer pour les Seahawks en 2020, ainsi que la façon dont les parieurs de Vegas voient leurs chances de gagner le Super Bowl.

Prédiction record des Seahawks pour 2020

Record: 12-4Division: N ° 1 en NFC OuestÉliminatoires: N ° 1 graine en NFC

Iyer prise: Russell Wilson a le jeu de course de puissance et le jeu de passes en aval qu’il a eu au début de sa carrière. Les Seahawks restent forts au second plan, et Jamal Adams donne à nouveau à leur secondaire un look de Legion of Boom.

L’entraîneur Pete Carroll a bien fait de garder cette équipe pertinente pour les séries éliminatoires en redécouvrant son identité du Super Bowl, qui devrait se manifester à nouveau en 2020.

La prise de Haislop: Il faut regarder attentivement pour trouver des faiblesses légitimes sur la liste de Seattle, surtout maintenant qu’Adams est le meilleur chien du secondaire défensif. Beaucoup de choses peuvent arriver au cours d’une saison dans la NFL, mais à partir de 2020, les Seahawks ont tout ce qu’il faut pour faire une course en profondeur.

Cotes des Seahawks pour le total de victoires 2020, Super Bowl

Selon les cotes du Super Bowl chez Sports Insider, les Seahawks sont à égalité avec les Eagles parmi les équipes NFC à +2000, les 49ers, Saints, Buccaneers et Cowboys entrant dans la saison 2020 avec de meilleures cotes.

Seattle est également répertorié derrière ces équipes dans les cotes du championnat NFC, avec San Francisco, La Nouvelle-Orléans et Tampa Bay à égalité au sommet de ce tableau de cotes devant Dallas.

Sports Insider classe les 49ers comme les favoris pour remporter le NFC West devant les Seahawks avec une augmentation significative des chances pour les Rams et les Cardinals.

Calendrier des Seahawks 2020

En supposant que le calendrier 2020 de la NFL reste intact sans aucun ajustement lié à la pandémie, les Seahawks joueront le 13e calendrier le plus difficile de la NFL en fonction du pourcentage de victoires de leurs adversaires en 2019.

Le voyage à Atlanta lors de la semaine 1 sera difficile, mais en dehors du match du lundi soir à Philadelphie, Seattle n’a pas de défis routiers intimidants en dehors de la division. Pour une équipe aussi bonne, le calendrier est assez gérable.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des Seahawks pour la saison 2020.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er 13 septembre à Falcons 13 h HE Fox 2 20 septembre vs Patriots (SNF) 20 h 20 HE NBC 3 27 septembre vs Cowboys 16 h 25 HE Fox 4 4 octobre à Dolphins 13 h HE Fox 5 11 octobre vs Vikings (SNF) 20 h 20 ET NBC 6 BYE – – – 7 octobre 25 chez Cardinals 16 h 05 HE Fox 8 1er novembre vs 49ers 16 h 25 ET Fox 9 8 novembre à Bills 13 h HE Fox 10 15 novembre à Rams 16 h 25 HE Fox 11 19 novembre vs Cardinals (TNF) 20 h 20 HE Fox / NFLN / Amazon 12 30 novembre à Eagles (MNF) 20 h 15 ET ESPN 13 6 décembre vs Giants 13 h 05 ET Fox 14 13 décembre vs Jets 13 h 05 HE CBS 15 20 décembre à Redskins 13 h HE Fox 16 27 décembre vs Rams 16 h 05 HE CBS 17 3 janvier à 49ers 16 h 25 HE Fox