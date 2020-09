Les Steelers de Pittsburgh entrent dans la saison 2020 de la NFL avec tout à prouver, et il y a une sensation ou-autre.

Les Steelers n’ont pas manqué les séries éliminatoires depuis trois saisons consécutives depuis 1998-2000, ce qui a mis l’entraîneur vétéran Mike Tomlin sur le coup.

Le quart vétéran Ben Roethlisberger revient pour sa 17e saison. Roethlisberger, 38 ans, est dans une division avec trois anciens QB lauréats du trophée Heisman à Lamar Jackson, Baker Mayfield et Joe Burrow.

Les Steelers sont dépourvus de certains des drames des vestiaires qui ont assombri ces dernières saisons, et le calendrier est mis en place pour un démarrage rapide.

Pittsburgh a ajouté l’ailier serré Eric Ebron via l’agence libre et Chase Claypool dans le repêchage de la NFL 2020, donc Big Ben a de nouvelles cibles autour de JuJu Smith-Schuster et James Conner. La défense sera une force autour d’un grand groupe de secondeurs qui comprend Devin Bush, TJ Watt et Bud Dupree.

Est-ce que Pittsburgh est toujours une équipe de calibre éliminatoire? C’est la question qui doit avoir la bonne réponse compte tenu des améliorations apportées par d’autres équipes de l’AFC Nord.

Prédiction record des Steelers pour 2020

Record: 10-6Division: N ° 2 en AFC NordÉliminatoires: N ° 5 graine en AFC

La prise de Iyer:

“Les Steelers reviennent avec leur défense d’élite qui se précipite sur les passes et leur solide défense. Leur attaque redeviendra équilibrée et prolifique avec Ben Roethisiberger à la barre. Ils peuvent facilement effectuer ce modeste saut de deux matchs, qui sera suffira pour faire les éliminatoires dans un AFC très lourd. ”

La prise de Bender:

“L’année dernière a été une saison difficile à cause du mauvais jeu du quart-arrière, mais Roethlisberger doit encore prouver qu’il peut mener une attaque dans le top 10 qui n’a pas Le’Veon Bell ou Antonio Brown. Les jeunes joueurs qualifiés ont du talent. , mais peuvent-ils passer à l’étape suivante? La défense est toujours classée parmi les cinq premiers en défense, et cela dépend du maintien de Watt et Dupree en bonne santé. Une pression constante du bord est toujours la clé à Blitzburgh. ”

Steelers 2020 total de victoires, cotes du Super Bowl

SN a les Steelers bons pour 10 victoires en 2020; une marque qui devrait être atteignable si Roethlisberger revient à une forme cohérente. Pittsburgh a remporté en moyenne 11 victoires en saison régulière de 2014 à 2017.

Malgré les difficultés des deux dernières saisons, les Steelers sont toujours 7-4-1 dans le match de l’AFC Nord. Ce n’est qu’un demi-match derrière les Ravens qui ont une fiche de 8-4. Si Pittsburgh s’occupe des affaires dans ces compétitions noir et bleu, en particulier contre les Bengals et les Browns, alors cette marque de 10 victoires ramènera cette équipe en séries éliminatoires.

Les Steelers n’ont pas été au Super Bowl depuis 2010. Pittsburgh a passé 15 saisons sans apparitions au Super Bowl de 1980 à 1994.

Calendrier des Steelers 2020

Pittsburgh a le deuxième calendrier le plus facile par record dans la NFL. Les adversaires des Steelers avaient un record combiné de 117-139 la saison dernière. Quatre des six premiers matchs sont également à domicile, donc un départ rapide est possible.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de défis. Cela comprend les matchs sur route des prétendants aux séries éliminatoires de l’AFC, Tennessee et Buffalo, et les défis standard de l’AFC Nord.

Les Steelers seront plus que suffisants aux heures de grande écoute, et cela commence avec le match de la semaine 1 contre les Giants de New York. Un match à domicile contre Baltimore sera le point culminant de la liste de fin de saison, et le match du 21 décembre à Cincinnati pourrait produire un drame étant donné la rivalité entre les équipes.

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er septembre 14 à Giants (MNF) 19 h 15 HE ESPN 2 20 septembre vs Broncos 13 h HE CBS 3 27 septembre vs Texans 13 h HE CBS 4 4 octobre à Titans 13 h HE CBS 5 oct. 11 vs Eagles 13 h HE Fox 6 18 octobre vs Browns 13 h HE CBS 7 25 octobre à Ravens 13 h ET CBS 8 BYE – – – 9 8 novembre à Cowboys 16 h 25 HE CBS 10 15 novembre vs Bengals 13 h HE Fox 11 22 novembre chez Jaguars 13 h HE CBS 12 26 novembre vs Ravens (Thanksgiving) 20 h 20 HE NBC 13 6 décembre vs Redskins 13 h HE Fox 14 13 décembre chez Bills (SNF) 20 h 20 HE NBC 15 21 décembre à Bengals (MNF) 20 h 15 ET ESPN 16 27 décembre vs Colts 13 h HE CBS 17 3 janvier à Browns 13 h HE CBS