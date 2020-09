La saison 2020 est enfin là! Les Chiefs se répéteront-ils en tant que champions du Super Bowl? Lamar Jackson suivra-t-il sa saison de MVP révolutionnaire avec une bague? La nouvelle équipe de Tom Brady surclassera-t-elle son ancienne équipe? Russell Wilson remportera-t-il enfin un MVP?

Consultez ci-dessous les prévisions du personnel du MMQB pour les gagnants de prix, les vainqueurs de division et les séries complètes des séries éliminatoires, y compris les champions du Super Bowl LV.

Albert Breer

MVP: Deshaun Watson

OPOY: Alvin Kamara

DPOY: Nick Bosa

OROY: Joe Burrow

DROY: Chase Young

Reviens: Alex Smith

Entraîneur: Frank Reich

Lâche? Ouais, lâche. Beaucoup de craie ici, avec cinq équipes de retour pour les séries éliminatoires de l’AFC et cinq équipes de retour pour les séries éliminatoires de la NFC. Mais il y a une méthode pour cela, qui pourrait bien être imparfaite. Je pense que la continuité comptera plus que jamais dans une année où la NFL a traversé et traversera une pandémie. C’est donc que j’ai des organisations bien établies et bien gérées à la toute fin, avec deux entraîneurs qui sont en place depuis plus d’une décennie à Tampa.

Jenny Vrentas

MVP: Patrick Mahomes

OPOY: Saquon Barkley

DPOY: TJ Watt

OROY: Clyde Edwards-Helaire

DROY: Chase Young

Reviens: Alex Smith

Entraîneur: Mike Tomlin

Dans une saison avec tant d’inconnues, je fais mon choix en me basant sur un connu: Patrick Mahomes. Et Andy Reid. Et la liste que le GM Brett Veach a réussi à garder ensemble, malgré une brève fenêtre dans le temps où l’équipe disposait de 177 $ en espace de plafond salarial. Avec l’intersaison virtuelle, et aucun match de pré-saison, il y a fort à parier que les équipes qui étaient déjà cohésives – avec une identité claire et une forte relation entraîneur-QB – auront quelque chose d’un avantage. Et l’un des nouveaux ajouts des Chiefs, le choix de première ronde Clyde Edwards-Helaire, est bien placé pour se replier et avoir un grand impact tout de suite. Après une longue attente pour les Chiefs et Reid, cela ne surprendrait personne si le prochain championnat arrive rapidement.

Conor Orr

MVP: Russell Wilson

OPOY: Michael Thomas

DPOY: Joey Bosa

OROY: Joe Burrow

DROY: Chase Young

Reviens: Alex Smith

Entraîneur: Mike Tomlin

Seahawks 28, Ravens 24. Russell Wilson Awareness ™ a bouclé la boucle. Sa deuxième victoire au Super Bowl lui vaut non seulement ce premier vote de MVP recherché, mais bien d’autres choses à venir. Les Saints domineront la saison régulière, tout comme le receveur Michael Thomas, tandis que la saison d’une équipe de Washington relativement peu percutante est soulignée par une capacité à manœuvrer Chase Young et à récupérer le quart-arrière. Les Steelers forceront Baltimore à emprunter la voie des éliminatoires, ce qui signifie que Mike Tomlin, longtemps l’un des entraîneurs les plus sous-estimés du football, revendiquera son trône au sommet du sondage du prix de l’entraîneur de l’année.

Greg Bishop

MVP: Patrick Mahomes

OPOY: Lamar Jackson

DPOY: Aaron Donald

OROY: Clyde Edwards-Helarie

DROY: Isaiah Simmons

Reviens: Rob Gronkowski

Entraîneur: Sean Payton

Ouais, nous y sommes allés, mais voici pourquoi. Il semble idiot, ou du moins que vous essayez trop fort, de choisir quelqu’un d’autre que Mahomes et les Chiefs au début d’une autre saison. Que ce soit à cause de la façon dont ils ont terminé l’année dernière – en bonne santé, sur une lancée, en jouant au football complet, en gagnant le tout – ou simplement à cause de Mahomes, peu importe. Ils sont le choix. Personnellement, j’aime presque autant Baltimore, avec février dernier servant de bris d’égalité. Si les Ravens avançaient également profondément, ils organiseraient un match pour le titre de l’AFC pour les âges. De l’autre côté, j’ai l’impression que vous pourriez aller d’un million de façons. Les Saints, pour moi, ont l’équipe la plus complète. Mais ils doivent être marqués par toutes ces pertes récentes, étranges et déchirantes en séries éliminatoires. Les 49ers semblent également prêts pour une course, mais je m’inquiète de la redoutable gueule de bois du Super Bowl. Je pense que les Vikings ont remplacé trop de vétérans par de jeunes talents cette intersaison, trop pour atteindre le championnat, et je ne crois pas que Dallas ou Philadelphie avanceront au-delà des premiers tours. Ce qui nous laisse … Tom effraie Brady, renversant son équipe d’enfance préférée en séries éliminatoires, puis battant Drew Brees et les Saints au Old Man Bowl, puis retournant au Super Bowl pour s’en tenir à Belichick, qui aura plus de succès – et Brady en entendra parler – tout au long de la saison régulière. Brady se heurtera à Mahomes, il y aura un passage de la torche et les cotes vont monter en flèche. Dans une année d’incertitude, cela semble être un aussi bon pari que n’importe quel autre. De plus, il n’est pas exagéré de penser que Brady et ses coéquipiers joueront mieux tout au long de l’année, à mesure qu’ils apprendront à se connaître et à se connaître. Ensuite, ce n’est que du talent, et de cela, les Bucs en ont beaucoup.

Michael Rosenberg

MVP: Patrick Mahomes

OPOY: Patrick Mahomes

DPOY: Khalil Mack

OROY: Clyde Edwards-Helaire

DROY: Isaiah Simmons

Reviens: Alex Smith

Entraîneur: Matt Patricia

J’ai été tenté de choisir Tua Tagovailoa comme joueur de l’année de retour après sa blessure brutale en Alabama, car une recrue remportant le titre de joueur de l’année de retour semble être le genre de chose qui se produirait en 2020. De plus, j’ai apprécié chaque seconde de les “Patriots font du tank pour Trevor Lawrence!” discussion, même si je n’en crois rien. Je ne parierai jamais sur une équipe de Bill Belichick qui pue. Je pense aussi que les Cowboys sont trop talentueux pour sous-performer à nouveau, les Chiefs sont trop chargés pour échouer et Matthew Stafford sera enfin reconnu pour être l’un des 10 meilleurs quarts du match. Cela ressemble à une année décisive pour beaucoup de quarts: Josh Allen, Sam Darnold, Baker Mayfield, Mitch Trubisky. Trubisky est peut-être déjà brisé, mais le reste pourrait aller dans les deux sens. Mon argent est sur Allen et Mayfield étant plus cohérents, et aussi sur Daniel Jones montrant que quoi que ce soit d’autre Dave Gettleman s’est trompé avec les Giants, il a bien choisi. En relation: Ne faites jamais confiance à un écrivain sportif avec votre argent.

Andrew Brandt

MVP: Aaron Rodgers

OPOY: Dalvin Cook

DPOY: Nick Bosa

OROY: Clyde Edwards-Helaire

DROY: Chase Young

Reviens: Ben Roethlisberger

Entraîneur: Matt LaFleur

En n’utilisant aucune formule autre que ma propre version d’analyse, je prédis que les perdants de l’année dernière dans les matchs de championnat de conférence se rencontreront dans le Super Bowl de cette année (si, bien sûr, le virus permet un Super Bowl). Ma divulgation complète habituelle sur les préjugés envers Green Bay s’applique, mais considérez ceci: personne, y compris moi, ne pense que l’attaque de l’entraîneur-chef de première année Matt LaFleur semblait être en pleine vitesse l’année dernière, et tout ce que les Packers ont fait était de 13– 3 et atteignez le championnat NFC. Maintenant, avec une durée de vie limitée à Green Bay en raison du choix de Jordan Love et un dos de course meurtri dans AJ Dillon comme une autre arme, j’aime Aaron en tant que MVP et les Packers pour tout gagner. Biaisé? bien sûr. Mais certainement un choix raisonnable aussi. Quant à l’AFC, j’étais un croyant au Tennessee l’année dernière et je suis plus un croyant maintenant. C’est une équipe construite pour les séries éliminatoires et pour la guerre d’usure que la NFL est devenue. Non, je ne vois pas de baisse majeure avec Kansas City et San Francisco, mais je pense juste que les Packers et les Titans seront meilleurs qu’eux en janvier 2021.

Gary Gramling

MVP: Carson Wentz

OPOY: Alvin Kamara

DPOY: TJ Watt

OROY: Joe Burrow

DROY: Patrick Reine

Reviens: Matthew Stafford

Entraîneur: Sean McVay

Les Chiefs and Saints sont les meilleures équipes de football, et Patrick Mahomes est le joueur le plus précieux de la ligue, comme il le sera à chaque saison pour le reste de votre vie naturelle. Mais peu importe, choisissons des trucs différents! Carson Wentz, qui joue maintenant avec quelques receveurs qui peuvent mettre un pied devant l’autre en succession rapide, retrouve sa forme MVP de 2017 et mène les Eagles à une campagne 12–4. Il devance Matthew Stafford et Lamar Jackson, qui recule un peu en raison de problèmes à l’intérieur de la ligne offensive.

Quant à l’AFC, les Colts auraient été candidats cette année avec Jacoby Brissett, et ils seront candidats avec Philip Rivers même si cela s’avère être le mouvement latéral qu’il semble être. L’année dernière, Indy a été déjoué par des coups de pied désastreux et un corps de réception qui, après une éruption de blessures, a été réduit à quatre volontaires qu’ils ont pris au terminal de bus tous les dimanches matin. Cette année, ils resteront en bonne santé et, comme un jeune Elvis Costello, l’objectif du botteur recrue Rodrigo Blankenship est vrai.

Indy réussit un match pour le titre de l’AFC – vous vous souvenez quand les Colts sont entrés dans Arrowhead et ont panté les Chiefs un dimanche soir d’octobre dernier? (Pas de Tyreek Hill ce soir-là, mais quand même…) – alors que les Eagles ont survécu aux 49ers, qui une semaine plus tôt avaient profité d’un autre fondu de janvier pour l’attaque des Saints.

Et dans le Super Bowl LV, Marlon Mack marquera trois touchés et remportera les honneurs MVP du Super Bowl alors que les Colts marquent plus de points que les Eagles, ce qu’ils essayaient précisément de faire. Colts 28, Eagles 27.

Mitch Goldich

MVP: Russell Wilson

OPOY: Patrick Mahomes

DPOY: Nick Bosa

OROY: Joe Burrow

DROY: Chase Young

Reviens: Cam Newton

Entraîneur: Mike Tomlin

Mes choix sont un peu ennuyeux cette année, la plupart des participants aux séries éliminatoires de l’année dernière étant de retour sur le terrain. Non pas parce que je suis un lâche qui a peur de me mettre dehors, mais parce que je pense que beaucoup de franchises stables avec de bons entraîneurs et de bons quarts seront les mieux placées pour prendre des départs rapides après une intersaison raccourcie et bien jouer pendant une année inhabituelle. Et la plupart d’entre eux ont également participé aux séries éliminatoires l’année dernière. C’est un peu comme ça que ça marche. Pittsburgh est en quelque sorte sous le radar parce que l’accent est tellement mis sur les Chiefs, les Ravens et les Patriots. Les Texans ne seront pas non plus aussi mauvais que tout le monde le pense, ce qui n’est pas léger pour DeAndre Hopkins. Mais les chefs sont trop bons pour choisir quelqu’un d’autre. Dans le NFC, je pense que les gens aiment chercher des raisons de faire tomber Seattle quelques places chaque année, et ils semblent toujours répondre ou dépasser les attentes. Je pense qu’ils peuvent percer et se rendre à un autre Super Bowl, après que Russell Wilson ait organisé une saison de MVP. Les gens veulent s’extasier sur le NFC West, mais j’ai trois équipes éliminatoires du NFC South, y compris les Saints, tête de série.

En fin de compte, Wilson et Mahomes nous offriront le premier match du Super Bowl des QB qui ont déjà remporté le grand depuis Wilson et Tom Brady en 2014. J’envisage trois changements de tête au quatrième trimestre, avec KC en tête.