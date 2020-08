Il devrait y avoir beaucoup de tennis divertissant pour les fans le troisième jour du WTA Cincinnati Masters, même si aucun d’entre eux ne peut être là pour le voir en personne en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Chez LWOT, nous vous proposons nos prédictions pour tous les 14 matches, y compris Serena Williams contre Arantxa Rus, Petra Kvitova contre Marie Bouzkova et Naomi Osaka contre Karolina Muchova. Mais qui atteindra les huitièmes de finale?

Prédictions WTA Cincinnati Masters Jour 3

Christina McHale contre Ekaterina Alexandrova

Tête à tête: première rencontre

Ce fut une excellente semaine jusqu’à présent pour Christina McHale au WTA Cincinnati Masters. L’Américaine a débuté sa campagne par une victoire 6-2 2-6 6-4 sur Usue Maitane Arconada au premier tour des qualifications, avant de battre Daria Kasatkina pour assurer sa place dans le tableau principal. Elle a soutenu cela avec une victoire convaincante sur Iga Swiatek, mieux classée, ne perdant que six matchs contre la pole, pour atteindre le deuxième tour à Flushing Meadows.

Mais là, elle devra faire face à un test sévère sous la forme d’Ekaterina Alexandrova. La Russe a renversé la neuvième tête de série Elena Rybakina au premier tour et sera sûrement pleine de confiance avant cet affrontement. Les deux femmes cherchent à jouer la majorité de leur tennis depuis le départ, Alexandrova étant la plus habile à saisir l’initiative. Son revers sur toute la ligne est une arme particulièrement efficace. Cela devrait être un combat serré, mais la capacité d’Alexandrova à frapper les gagnants devrait faire la différence.

Prédiction: Alexandrova en 2

Kristina Mladenovic contre Elise Mertens

Tête à tête: Mladenovic 3-1 Mertens

Elise Mertens, après un retour à l’action décevant à Palerme où elle avait perdu au premier tour contre Aliaksandra Sasnovich, a repris le chemin de la victoire avec une course en finale à l’Open de Prague. Elle a maintenu cette belle forme avec une victoire convaincante 6-0 6-2 sur Rebecca Peterson au premier tour du WTA Cincinnati Masters. Cependant, elle a connu peu de succès contre son adversaire de deuxième tour Kristina Mladenovic, remportant un seul de leurs quatre matchs précédents.

La Française a réalisé elle-même une performance impressionnante en battant l’ancienne demi-finaliste de l’US Open Anastasija Sevastova en deux sets pour réserver sa place en huitièmes de finale.Mais si elle affiche un beau bilan contre Mertens, ce sera leur première rencontre depuis 2018, avec leurs carrières ayant divergé entre-temps. Mertens est d’autant plus précise et cohérente sur le terrain et cela devrait lui donner l’avantage décisif.

Prédiction: Mertens en 3

Madison Keys contre Ons Jabeur

Tête à tête: première rencontre

Après une vague de bouleversements lors de la deuxième journée du WTA Cincinnati Masters, le tirage au sort s’est considérablement ouvert, ce dont Madison Keys cherchera sans aucun doute à profiter. Mais l’Américaine, qui n’a pas joué en compétition depuis l’Open d’Australie, s’est vu confier une mission d’ouverture difficile à Flushing Meadows sous la forme d’Ons Jabeur, qui connaît la plus belle saison de sa carrière et a atteint la semaine dernière les quarts de finale au Top Seed. Ouvert à Lexington.

Elle a débuté sa campagne avec une victoire de retour contre Leylah Annie Fernandez du Canada, se remettant de la perte du premier set pour gagner 0-6 6-4 6-3. Mais Keys a un excellent bilan à New York, où elle a atteint la finale en 2017 et les quatre dernières un an plus tard, et les courts du Billie Jean King National Tennis Center semblent convenir à son approche agressive. Jabeur a la qualité de vraiment la tester, mais c’est un match qu’un joueur de la qualité de Keys devrait remporter.

Prédiction: clés en 3

