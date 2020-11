Un but a suffi à Arsenal pour montrer sa supériorité à Old Trafford, domicile de Manchester United.

C’était 0-1 pour l’équipe d’Arteta, qui a de nouveau blessé un United qui hésitait à domicile.

Le match de “ pop-corn ” de la Premier League a ravi un visiteur sérieux, ingénieux et discipliné à Old Trafford, où le propriétaire semblait confus et imprécis.

À un rythme effréné, il a été joué du coup de sifflet jusqu’à la fermeture, mais toujours avec plus de clarté de la part du visiteur que du propriétaire.

United voulait des sorties rapides de Greenwood et Rasfhford, mais c’est Arsneal qui a fait le premier sans-faute à 13 minutes, quand Aubameyang était à quelques centimètres pour célébrer.

À 21 ans, Greenwood l’avait mais un sauvetage Leno couvrait bien son bâton.

Et à 38 ans encore Arsenal était plus proche, avec un tir dévié de Willian dans une grande sortie à gauche.

A 52 ans encore Arsenal l’avait, une belle combinaison de Lacazette et Aubameyang et ce dernier a mis un tir qui piquait et par centimètres n’était pas un but.

À 58 ans, Partey a testé De Gea, Elneny a couronné une nouvelle arrivée d’Arsenal à 65 ans et enfin, la célébration.

L’équilibre a été rompu à 67 lorsque Pogba est arrivé une seconde en retard à la marque de Bellerin et a causé la pénalité. Une minute plus tard, Aumbameyang chargeait parfaitement et le visiteur montait 0-1. C’était juste.

C’étaient Pogba, Rashford encore, Solksjaer pari sur Cavani, dangereux était l’arrivée de Maguire d’en haut et, au final, il semblait que les circuits ne se connectaient pas à United tandis qu’Arsenal, intelligent, attendait et faisait peur à la contre-attaque.