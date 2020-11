Newcastle, avec très peu, a battu un Everton très plat ce dimanche, qui sans James et Richarlison n’a pas généré d’options de buts et a perdu le leadership de la Premier League avec son rival dans la cour, Liverpool.

Cette fois, c’est un penalty qui a ouvert la voie à une victoire 2-1 pour l’équipe à domicile, ce qui n’était pas très clair non plus mais a capitalisé sur les erreurs sur la marque pour leurs deux buts et a ensuite simplement vu les Bleus se heurter à leur barrière, malgré la remise sur le final.

Le gros souci pour Carlo Ancelotti est que cette deuxième défaite en ligne de la saison se produit sans générer une seule option de but clair en 90 minutes, un scénario qu’il a déjà subi contre Southampton (défaite 2-0) et qui laisse l’idée de ne pas avoir d’alternatives majeures dans une masse salariale pleine de pertes dues à des blessures et à une suspension.

La première mi-temps s’est déroulée sans émotions. Alors, sans plus tarder. Dans la première demi-heure, il n’y a pas eu un seul tir au but et à la fin les locaux ont été timidement encouragés, dans une tentative qu’Olsen a résolue en tête-à-tête avec Saint-Maximin.

Et pour le complément, les choses ont été compliquées par les erreurs d’Everton. A 54 ans, Gomes a commis une faute idiote, qui n’a pas contribué à l’attaque et à l’arrière compliqué un match qui semblait égal. Pénalité et but de Wilson et il n’y aurait aucun moyen d’équilibrer le jeu.

La grande dette d’Everton lors des derniers matchs, la génération de joueurs, était évidente lorsque les choses ont mal tourné: deux tirs de demi-fond déviés de Sigurdsson et seulement deux balles propres pour Calvert Lewin en 90 minutes, le premier à une tête de retour au but et l’autre un tir dévié.

Au final, à 91 ans, la remise arriverait finalement, trop tard: un départ du buteur du ‘caramel’ qui se retrouvait frontal pour se définir facilement pour 2-1. À 95 ans, le gardien de but a sauvé la victoire de Newcastle en volant pour sortir le ballon et même le gardien Olsen voulait trouver le but.

Le temps n’a donné aucune option pour plus et malgré tout pour le tirage au sort, l’intention a fait naufrage. Iwobi est arrivé en retard, Ancelotti a réagi tardivement et Everton a donc de nombreuses questions à discuter cette semaine pour retrouver le bon rythme qui en a fait le leader du premier ministre.