Arsène Wenger, ancien entraîneur d’Arsenal, a défendu la “supériorité” de la Premier League sur le reste des championnats et assuré que la nouvelle Super League européenne tente de détruire le championnat anglais. “La Premier League est supérieure et les autres ligues tentent de détruire cet avantage”, a déclaré Wenger dans des déclarations recueillies par Sky Sports.

“Pour eux, le mieux serait de créer une Super League européenne qui détruirait fondamentalement la Premier League. S’ils obtiennent le consentement des clubs anglais, ils réussiront”, a déclaré le sélectionneur français.

Des plans pour former une Super League européenne pour remplacer la Ligue des champions ont été découverts ces dernières semaines.

On savait que Liverpool et Manchester United faisaient partie des clubs qui ont développé le projet, qui comprendrait une ligue de 18 équipes, avec une injection d’argent de plus de 6000 millions d’euros, et un championnat régulier qui aboutirait à un playoff. .

A cela s’ajoutent les déclarations de l’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, qui affirmait avoir inclus Barcelone parmi les équipes participant à la compétition, bien que celle-ci soit soumise à l’approbation des partenaires.