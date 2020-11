Avec un glissement de terrain, l’intention offensive d’un Leeds qui s’est battu mais, malheureusement, a fini par être battu à domicile. Le péché? L’imprécision, l’innocence, le pari offensif payé à la porte.

Leicester a accusé les erreurs nouvellement promues de buts et a laissé Bielsa avec la frustration d’un 1-4 qui ne sympathisait pas avec les efforts des propriétaires.

Un cadeau d’Halloween a été offert à son rival par l’innocent Leeds en seulement 2 minutes, lorsque Vardy a fait ce qu’il voulait avec ses marqueurs innocents pour permettre à Barnes et célébrer le premier.

Barnes lui-même a brûlé les mains du gardien à 10 minutes pour le deuxième but, dans une grande sortie de Vardy et à 21 ans il a puni à nouveau le visiteur, dans une grande sortie à gauche de Leicester qui a presque fait signe à Vardy-toujours Vardy- , le gardien a bloqué une telle option mais à son grand regret il a laissé le rebond vivant, ce que Tielemans a pris sans problème pour le 0-2.

À 37 ans, la première option pour Leeds arriverait, un centre formidable pour 9 mais il était longtemps triste et Schmaichel

Bielsa n’attendrait plus et enverrait Ian Carlo Poveda sur le terrain à la place de Shackleton et à peine 2 minutes plus tard, avec la même fortune de Leicester, Leeds était avec le rabais, dans un centre de Dallas qui s’est humblement mis dans le but, sans que personne ne sache comment.

Le service de Poveda a été magnifique à 52 ans et l’équipe de Bielsa a commencé à approcher le deuxième au point que, à 54 ans, la spectaculaire tentative de Hernández s’est écrasée de manière rebelle contre le poteau.

Mais juste à ce moment-là, au meilleur moment de la salle, le fantôme de Vardy est apparu: à 75 ans, Madison a ouvert la voie, la passe au groupe a été prise par Ünder et a mis le service au milieu de la zone, sûr que le buteur y rôdait pour clouer le 1-3.

De l’eau glacée sur l’élan de ceux de Bielsa. Tellement déconcertant, à 83 ans, le meilleur buteur lui-même l’a raté, au corps à corps avec le gardien. Le coup a été si dur qu’à la 88e minute est venue l’erreur du penalty que Tielemans a capitalisé pour le 1-4.

Fin de l’aventure, l’illusion, l’ambition de Poveda et de sa famille. Avec un glissement de terrain, il était clair qui est le nouveau venu au premier ministre et qui se battra pour le titre.