Burnley, qui a débuté la journée en bas de la Ligue anglaise, devra continuer à attendre pour sortir son record de victoires, après avoir fait match nul 0-0 ce vendredi lors de sa visite sur le terrain de Brighton.

L’équipe de Sean Dyche, qui a disputé la phase de qualification de la Ligue Europa il y a deux saisons, a une fois de plus montré ses difficultés offensives, malgré une chance claire après cinq minutes sur un tir de l’ailier Matt Lowton qui s’est écrasé sur la barre transversale. .

Brighton n’a pas réussi non plus devant le but rival, qu’en dépit d’arriver avec insistance encore et encore dans la zone rivale, il n’a pas réussi à battre le gardien de but du Burnley Nick Pope. En fait, Pope est devenu le héros de l’équipe visiteuse lorsqu’il a empêché le but de Brighton à la 34e minute, après avoir résolu un heads-up avec l’ancien joueur de Manchester United et d’Arsenal Danny Welbeck avec une excellente intervention.

Un arrêt qui valait un point pour Burnley, qui, au moins, a réussi à s’échapper de la dernière position du tableau, en attendant le match que Sheffield United jouera samedi à Chelsea.

Le Colombien Steven Alzate est resté sur le banc des remplaçants tout au long du match et se prépare ainsi pour son appel à l’équipe nationale colombienne pour les tours de qualification.