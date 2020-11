Félicité! C’est ce que ressentent les fans en Angleterre après l’annonce par le Premier ministre Boris Johnson d’inclure dans son paquet de propositions le retour du public au stade dès la fin du verrouillage, le 2 décembre.

La capacité maximale autorisée sera de 4000 fans, en respectant toujours le niveau de restrictions de chaque zone locale en raison du coronavirus covid-19.

Dans tous les cas, la Premier League appliquera un grand nombre de restrictions, notamment l’interdiction de boire de l’alcool et la fermeture des kiosques de restauration.

Comme indiqué, les scénarios seront divisés en trois niveaux:

Niveau 1 – Jusqu’à 4000 fans

Niveau 2 – Jusqu’à 2000 fans

Le niveau 3 continuera à huis clos

La projection du journal The Sun serait la suivante et indique clairement que les clubs de Manchester et de Liverpool, par exemple, n’auront pas d’accès public pour le moment:

Voici comment l’accès fonctionnerait dans Premier

Photo: tirée de www.thesun.co.uk

Ce jeudi, il y aura plus de décisions concernant l’accès et la capacité, mais Londres devrait rester au niveau 2, avec lequel Chelsea, Arsenal, Tottenham, Fulham, Crystal Palace et West Ham pourraient recevoir jusqu’à 2000 fans.

Leicester, qui vivait sous les restrictions les plus sévères du pays en été, a également été désigné niveau 2 avant la fermeture, ce qui signifie qu’il accueillerait le même nombre de fans.

“Le taux d’infection de Liverpool la semaine dernière est tombé à seulement 187 pour 100 000, ce qui laisse espérer que la ville pourra passer au niveau 2, permettant aux équipes de Jurgen Klopp et Carlo Ancelotti de jouer contre. deux mille fans », a déclaré le journal The Sun.

Le gouvernement a établi que les personnes vivant dans les zones 1 et 2 peuvent se déplacer librement entre leurs zones respectives alors qu’au niveau 3, il n’est pas possible de quitter la zone assignée. On s’attend, en fonction de la progression de la pandémie, à de nouvelles décisions dans les prochaines heures.