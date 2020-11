Everton a affronté Fulham sur la route et, au-delà du tableau de bord, c’était le retour à la liste de départ de James Rodríguez après quelques matches gris en Premier League, qui se sont répétés lors de sa récente expérience en équipe nationale colombienne.

Même si cela devait être une revanche, dans le jeu, ce n’était pas si décisif. Oui c’était Richarlison, par exemple, avec une passe décisive, et même Digne avec deux passes pour but, mais il est également vrai qu’il a montré un peu plus de sacrifice et d’intention d’entrer dans le circuit offensif.

Il faut dire qu’en deux buts il est intervenu, dans des jeux presque tracés: il a su ouvrir le jeu à gauche pour retrouver Digne, qui a mis le centre de Calvert-Lewin dans le deuxième but bleu puis à nouveau les Français ont permis à Doucouré de l’en-tête dans l’ensemble 1-3.

Mais il a été retardé à 27 minutes pour son premier tir, qui s’est écrasé sur le rival et ne serait entré dans le circuit que lorsque Iwobi l’a remplacé sur la droite et qu’il a pu se diriger plus librement vers le centre.

A 40 ans, une belle passe de James dont il ne pouvait pas profiter au centre, même s’il semblait mal à sa place et c’était tout en première mi-temps.

Pour le complément, il a dû sortir pour couvrir à nouveau le groupe et là, il a fait naufrage, avec lequel il est parti à 73 minutes sans ajouter de passes décisives ni de jeux finaux pour son équipe.

Les chiffres indiquent qu’il avait une précision de 82,9% dans les passes, qu’il avait 6 centres sans succès, 6 longues balles et 4 précis et a remporté 5 des 9 duels.

Cela n’a pas été, pour le quatrième match consécutif, une bonne soirée pour le Colombien.