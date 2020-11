La réalité d’Everton était à double face lors de sa visite à Fulham: une équipe énergique dans la première étape, une équipe peu sûre et nerveuse dans la seconde, mais à la fin une victoire 2-3 au domicile de Fulham qui réconforte en Premier League.

L’histoire était placide à partir de 41 secondes pour le visiteur, lorsque Richarlison a été animée et a mis un centre que Calvert-Lewin n’a eu qu’à pousser au but pour le 0-1. Ce qu’il fallait, c’était le Brésilien!

Mais l’erreur d’Everton est venue de l’arrière, ce qui est déjà courant: Mina n’a pas réussi à couvrir De Cordova-Reid, a battu Pickford pour 1-1.

Puis vint la réaction, très favorable, des hommes d’Ancelotti, qui trouvèrent le 1-2 à 28 ans, lorsque James rejoignit Digne, il entra dans le circuit avec danger et mit un centre impeccable pour Calvert.-Lewin il a marqué le double et mis le compte 1-2.

Déjà avec ce confort et cette stupéfaction du rival, l’équipe d’Ancelotti s’est imposée sur le terrain et a trouvé le deuxième but en conséquence: James a su ouvrir le jeu à gauche, Digne est apparu et Doucouré est entré sur la photo pour mettre sa tête et célébrer 1-3 à 34.

Le repos viendrait et le pari pour calmer le jeu, peut-être trop tôt pour le visiteur, qui finirait par souffrir à la clôture pour défendre son avantage.

Fulham était au top, conscient des nombreux échecs défensifs de son adversaire, qui a concédé un penalty pour manque de Godfrey, avec une telle chance que Cavaleiro est tombé dans la charge, mais une minute plus tard, il profiterait d’une autre faute à gauche pour que Loftus-Cheek mettez le compte final 2-3.

Bonne victoire mais avec le sentiment d’avoir souffert plus que nécessaire à la clôture.