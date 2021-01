José Mourinho Il a eu un geste passionnant la semaine dernière avec Sergio Reguilón. Le footballeur a publié sur les réseaux sociaux une photographie d’un morceau de cochon que l’entraîneur du Tottenham comme cadeau de vacances. L’image est devenue virale et a rapidement fait le tour du monde.

«Le jour de Noël, qui sait que je suis seul. Nous nous sommes entraînés le 25 à 3 heures et j’avais une boîte sur mon site. Je l’ouvre et c’était un cochon de lait déjà cuit. Il m’a dit: “Je sais que vous êtes seul à Noël et que vous n’avez pas à préparer le dîner et que vous mangez bien” “, a déclaré Reguilón à AS.

Aujourd’hui, 2 janvier, les choses ont changé. La relation entre l’entraîneur et le défenseur était épuisée après avoir été découvert en train de faire la fête avec d’autres footballeurs tels que Erik Lamela et Giovanni Lo Celso.

Après avoir observé la photographie de tout le monde en train de faire la fête dans laquelle la distanciation sociale exigée par le gouvernement britannique n’est pas respectée, l’institution londonienne a révélé qu’elle allait prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de ses joueurs.

«Nous sommes déçus car nous donnons aux joueurs toute l’éducation, toutes les conditions … Bien sûr, nous ne sommes pas heureux. Cela a été une mauvaise surprise pour nous. J’ai donné à Reguilón un cochon de lait parce qu’ils m’ont dit qu’il allait passer Noël seul. Comme nous l’avons vu, il n’était pas seul », a-t-il déclaré. José Mourinho.

Tottenham a publié une déclaration dans laquelle il a révélé qu’ils étaient «Extrêmement déçu et ils ont fermement condamné cette image dans laquelle nos joueurs sont vus ensemble en famille et entre amis à Noël. ” Des sanctions seront annoncées dans les prochains jours.

