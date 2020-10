Eh bien, ils ont dit il y a quelques jours que la raison pour laquelle Everton a apporté des renforts de luxe comme James, a trouvé une structure efficace et s’est mis en tête du classement de la Premier League, c’est DT Carlo Ancelotti.

Ils ont expliqué que son prestige, ses contacts et la confiance qu’il inspire aux grands joueurs du monde étaient un pari gagnant pour le club du Merseyside qui donnait déjà les résultats escomptés.

L’italien est arrivé il y a un peu moins d’un an, après le départ de Marco Silva, et dans ce dernier marché il a rassemblé l’équipe qui lui convient pour se battre, comme il le fait, en haut du tableau. Ce n’est que le début pour lui, mais beaucoup comprennent déjà que parfois investir dans un DT avec une telle qualité et des titres fait une différence.

Nous arrivons maintenant à savoir combien coûte réellement un DT gagnant.

Le journal The Sun a révélé le salaire de l’Italien, qui n’est pas inférieur à 12,7 millions d’euros par saison.

Cela signifie que dans le mois, il gagne un peu plus d’un million d’euros, qu’une semaine facture 244 800 euros, ce qui équivaut à 35 000 euros par jour et 1 500 à l’heure.

Il s’avère que, au moins à Everton, tout le monde gagne moins que le patron, ce qui peut être un coup de chance ou une intention manifeste du club de lui donner le soutien dont il a besoin dans tous les scénarios possibles.

La vérité est que pour l’instant cela fonctionne et dans les bureaux des «Toffees», c’est de plus en plus un bon investissement qu’une grosse dépense.