Leeds ajoute en Premier League et cela, pour un récemment promu, ce n’est pas mal. Mais l’amertume est restée: il a attaqué 90 minutes, s’est battu, a tout essayé, s’est écrasé avec Leno et en plus il a eu trois balles écrasées dans les bâtons. Un point, dans ces circonstances, en sait forcément peu.

Leeds a reçu Arsenal avec quatre défaites en remorque et la nécessité de récupérer, et a fini par signer un 0-0 qui n’est pas mal, mais ce n’est pas si bon.

Rafinha et Bamford ont testé Leno dans les 12 premières minutes, très bien aux commandes d’un Leeds conscient de son obligation contre un Arsenal en attente.

Il faudrait attendre 24 minutes pour la première arrivée d’Aubameyang, une droite qui est allée très haut.

Dallas a raté le dégagement de Leeds à la 33e dans un début spectaculaire de Harrison, qui a réactivé quatre minutes plus tard, encore une fois avec une mauvaise finition de l’attaquant.

A 40 ans, Klich a raté ce qui devait être un grand but, qu’il s’est proposé lui-même mais a fini par essayer de pendre le gardien … sans succès.

Arsenal? Le visage d’Arteta dans la ligne le résumait: trop retardé, presque à l’abri dans sa région, s’accrochant à la contre-attaque, faisant bien le premier mais mal le second, avec un Willian imprécis et, d’une manière générale, une attaque inoffensive.

Cela semblait faire partie du plan d’Arsenal que la passivité initiale se termine dans le complément, mais très vite, à 51 ans, Pepe a quitté le scénario lorsqu’il a été expulsé, dans un mouvement revu par le VAR, pour une tête en arrière, au risque pour le rival. , ce qu’il pourrait bien éviter.

Conséquence? Plus de place pour un Leeds qui aurait dû célébrer le premier à 61 ans mais qui ne l’a pas fait à cause de Leno et de son tir spectaculaire au fusil de Dallas. En plus de cela, il a eu de la chance lorsque Rodrigo Moreno s’est écrasé dans toute l’équipe.

À 79 ans, Ian Poveda est venu à la fête et il l’a eu à 81 ans, mais encore une fois, Leno l’a deviné.

Arsenal a pu gagner à la fin, dans le corps à corps Saka a été retardé dans le tir et le gardien Meslier l’a battu, s’accrochant à la fin; mais le local pouvait aussi le faire en combinaison avec Poveda, qui a de nouveau percuté le bâton … La chance de Leno était une chose folle. Ou qui peut expliquer qu’à 94 ans, le tir de Rafinha s’est encore écrasé sur le poteau et qu’un autre a privé Leeds de la victoire?

Et donc Leeds a terminé avec un point de trois et Arteta est allé sans perdre, ce qui est bien de jouer avec 10 hommes, mais il prend plusieurs scores de son Arsenal sans importance dans l’attaque, au-delà de l’ajout du résultat.