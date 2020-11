Eh bien, non, il s’avère que tout n’est pas de la faute de James Rodríguez. Le plus simple est de le signaler non seulement dans leur équipe nationale mais aussi à Everton, où ils peuvent être un peu plus bienveillants avec le Colombien lorsqu’il s’agit de comprendre ce qui arrive à l’ancien leader de la Premier League, qui a trois défaites en ligne et quatre matchs. sans gagner.

Dans la pause de sélection actuelle, les analystes en profitent pour analyser la situation d’une équipe qui a démarré à vitesse maximale et qui s’est soudainement éteinte.

Plusieurs problèmes relevés par le journal Liverpool Echo, qui couvre l’actualité des “ Toffees ”, répondent aux doutes de certains fans, qui reprochent le peu d’engagement de James dans la tâche défensive de l’aile droite, qui a été plus problématique dans le derniers engagements. Il y a ceux qui demandent un changement de module, contre trois hommes derrière le dos du créatif, qui devraient jouer au plus près de la zone rivale.

Cependant, les experts estiment que tout n’est pas de la faute de James et pensent que parmi les partants, il y en a d’autres responsables: «Vous pouvez indiquer de nombreuses raisons pour lesquelles des buts ont été concédés qui n’avaient rien à voir avec lui. Principalement, contre United, non attraper les coureurs dans la surface de réparation – où Yerry Mina a joué – pour commencer … Vous avez un milieu de terrain à trois dont le travail est de protéger les quatre par derrière et de ramasser les attaquants. Si quelqu’un attaque le côté droit, comme Southampton l’a fait, c’est aussi au milieu de terrain de couvrir cet espace, n’est-ce pas? Doucoure, par exemple », a déclaré le point de vente sur son podcast.

Le remède de changer de schéma pourrait être pire que la maladie: «Si nous changeons de formation, et nous ne devrions pas, vous neutralisez certaines des plus grandes forces. Richarlison doit jouer à gauche en 4-3-3 pour en tirer le meilleur parti. il est notre plus grand atout. Calvert-Lewin est mieux adapté comme avant-centre dans un 4-3-3 ou 4-4-2 “, disent les commentateurs, faisant allusion à un homme clé, comme le Brésilien, qui a été absent.

La solution n’est donc ni de blâmer le créateur ni de le remplacer: “il s’agit essentiellement d’amener le milieu de terrain à mieux conserver sa forme générale, comme il l’a fait contre Tottenham, par exemple”, a-t-on entendu dans l’analyse. , dans lequel il y avait une défense contre le Colombien, mais un doute a été laissé sur sa réalité physique: “Rodríguez a été trop souligné et je ne suis pas du tout d’accord avec cela. Il n’a pas été complètement en forme tout au long de la saison, a-t-il déclaré. contre United », a déclaré l’un des analystes.

Les experts de l’Echo de Liverpool reconnaissent que la série initiale de victoires d’Everton était en grande partie due au fait que le calendrier prévoyait des duels avec des équipes Premier faibles, mais les demandes ont ensuite été soulevées.

Maintenant, ils laissent entre les mains d’Ancelotti la solution des problèmes évidents de la tâche défensive, dans laquelle l’autre Colombien salarié, Yerry Mina, ne sort pas très bien.