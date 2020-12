Mis à jour le 12/06/2020 à 19:23 PM

Tottenham a réussi à battre Arsenal pour la 11e journée de Premier League (2-0) et maintient la tête du championnat, dans un match devenu viral non seulement à cause des buts, mais aussi à cause de la possession particulière du ballon qui a été observée dans les 45 premières minutes.

Une fois de plus, l’équipe de José Mourinho Il a montré qu’il n’avait pas besoin d’avoir le ballon en sa possession pour marquer trois points. Après une solide première mi-temps des “ spurs ” et avec un avantage au tableau de bord, les hommes d’Arteta 91% du temps le ballon dans les cinq dernières minutes de la première partie, donc ceux de «Mou» ils ne l’ont même pas senti.

À Tottenham il a basé 9% dessus pour marquer. Dans un vol, Lo Celso a conduit, Son a déménagé et Harry Kane a réussi à marquer 2-0 qui a mis fin au match pour Arsenal.

Dans les 90 minutes, ceux de Mourinho, n’avaient 31% du temps total en sa possession le ballon, en plus de ne faire qu’un total de 195 passes, tandis qu’Arsenal a fait 524.

Avec ce triomphe le Éperons ils ajoutent 24 points, le même que Liverpool mais avec une meilleure différence de buts. Il en reste deux Chelsea (3e), qui avait pris la première place samedi après avoir battu Leeds 3-1 (14e).

“On a grandi, j’imagine que beaucoup de gens auraient pensé que trois matchs d’affilée contre Manchester City, Chelsea et Arsenal pourraient être un moment où on a laissé des points, mais on n’est pas revenu à la normale, on est là”, a déclaré l’entraîneur du Spurs Jose Mourinho.

L’image virale de la possession du ballon à Tottenham vs. Arsenal. (Capture: ESPN)

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER