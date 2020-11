Liverpool est remonté au sommet du classement de la Premier League après une victoire clé contre Leicester, qui n’a pas pu résister à la supériorité hallucinante de son rival.

Ceux de Klopp ont signé un 3-0 qui peut être court pour leur domination retentissante qui, parfois par fortune et d’autres par le gardien de but, n’a pas été battue.

Ils étaient 10 athlètes en rouge du coup de sifflet, déterminés à blesser un Leicester qui a mis beaucoup de temps, en fait trop de temps, à se rendre au match.

Mais il y avait tellement de vitesse qu’il était difficile de penser et ainsi les tentatives de Digo Jota et Robertson ont fini par être contrôlées par une défense qui a mis 21 minutes à faire l’erreur, à la suite du siège: Evans voulait anticiper le ballon qui allait à Mané, avec un tel dommage qu’il ait marqué un grand but (tous les autogoals le sont) tête première à sa propre porte.

Cela a soulagé la pression des locaux, qui ont ensuite joué plus lâche et Mané et Firmino étaient plus déterminés, ouvrant des espaces pour le renfort vedette, Diogo Jota.

A 41 ans, le beau centre de Robertson a découvert une autre vertu, une autre! Du Portugais, qui a inscrit une tête pour le 2-0.

Juste à ce moment-là, Leicester secouerait, dans un superbe cliché de Tielemans, la meilleure option pour un Leiceser très abrité.

Dans le complément est venu, comme d’habitude, Liverpool à la peine avec une nouvelle tentative du très rapide Jota, répondu par Barnes, qui avait un bon tir à gauche après la passe de Maddison.

Au milieu des festivités locales, autre mauvaise nouvelle: il a perdu Keita suite à une blessure, une autre à l’infirmerie!

Puis le premier miracle se produira dans la région de Leicester: Schmeichel d’une main sauva le tir de Mané, qui montait et devait être retiré de la ligne. Quelle économie!

À 61 ans, Vardy avait la remise, mais Allison la lui a prise et Barnes n’a pas pu terminer la vente aux enchères.

Et à 76, l’autre miracle: Firmino a croisé un tir qui s’est écrasé dans le poteau et a été désespérément sorti de la ligne par ceux en blanc (juste au cas où il ne serait pas entré complet) et le rebond a de nouveau trouvé le gardien de but préféré au retour. Le but de Red a de nouveau été perdu.

Au cas où c’était nécessaire, encore une fois le gardien de Leicester a sauvé le troisième sur un tir violent de Mané, mais il ne pouvait plus l’éviter en clôture, à 85 ans, quand Firmino a mis une tête au sol, manuelle, inaccessible, pour le 3 -0 final.

Klopp célèbre et ses 20 points célèbrent, ce qui équivaut à Tottenham en haut du tableau et quitte Leicester, qui pourrait être le seul leader, désormais à la quatrième place.