Marcelo Bielsa Il a travaillé en France et en Angleterre, pays dont il ne parle pas les langues. Le coach s’est donc toujours appuyé sur un traducteur pour communiquer avec les médias et ses joueurs. Pour ce détail, le DT a été interrogé lorsqu’il dirigeait l’Olympique de Marseille, Lille et maintenant Leeds United.

La vérité est que la “ Loco ”, qui est en Angleterre depuis 2018, fait de son mieux pour apprendre la langue maternelle. En fait, le stratège argentin prend des cours et ce jeudi, les premiers résultats ont été vus avant de commencer la conférence de presse avant le choc de samedi contre Brighton pour la première ligue.

Bielsa se trouvait dans la salle de presse de Leeds, sans son interprète habituel. Alors lui DT Il s’est excusé auprès des journalistes présents et a publié une phrase en anglais. «Une minute s’il vous plaît pour (attendre) Andrés. Une minute », a déclaré le Rosario et a immédiatement demandé au chef de presse des« Blancs »de répéter le message.

Les communicateurs britanniques ont été agréablement surpris par la scène, car le technicien progresse apparemment dans son apprentissage. Auparavant, le même coach a admis qu’il ne peut toujours pas élaborer car son niveau d’anglais ne lui permet toujours pas d’avoir une conversation fluide.

Bielsa et une conférence technique en anglais

Il y a quelques jours, le joueur Jack Harrison racontait un détail du stratège de Leeds à l’interne. Le milieu de terrain de 24 ans a révélé que l’ancien entraîneur de l’Argentine et du Chili avait donné une conférence technique dans la langue. Bien sûr, la «Loco» s’est servie d’un morceau de papier pour que le message atteigne son public cible.

«Il y a quelques semaines, il a lu l’un des discours en anglais pour la première fois. C’était incroyable de l’entendre de lui et de savoir qu’il essayait. Il suit des cours d’anglais et il essaie de parler de plus en plus anglais », a commenté l’homme« Peacocks ».

