Mohamed Salah continue d’être l’une des armes les plus importantes de la Liverpool en attaque; Cependant, beaucoup, avec la possible tentative “ rouge ” de s’attaquer à la candidature de Kylian Mbappé, plus d’un le voit quitter l’équipe une fois son contrat terminé à l’été 2023.

L’attaquant égyptien s’est entretenu avec les médias norvégiens «TV2» et il a parlé de s’il se voyait continuer Anfield ou si cela prendra un nouveau cours. Sa réponse a laissé plus d’un fan dubitatif.

“Si tu m’interroges sur mon avenir, je ne sais pas», A expliqué Salah, conduisant à des spéculations. Cependant, il a ajouté qu’il se sent toujours à l’aise dans Liverpool.

“Je vous dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais comme je l’ai dit d’autres fois, c’est entre les mains du club”, a-t-il poursuivi, et s’est engagé: “Je donnerai toujours 100% jusqu’à la dernière minute où je serai dans ce club et Je veux gagner autant de trophées que possible. Je veux donner 100% aux gens qui me montrent de l’amour tout le temps », a expliqué l’Égyptien.

Salah Il a également fait le bilan de la saison et évoqué les blessures subies par l’équipe: «D’une manière ou d’une autre, cela nous a touchés, mais les joueurs qui occupent désormais ces postes donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes. Nous avons perdu quelques «meilleurs» joueurs comme Virgil (Van Dijk) ou Joe (Gomez), et Diogo Jota s’est également blessé ».

«La situation serait meilleure si tout le monde était disponible, mais nous ne nous plaignons pas car nous avons des jeunes qui ont très bien réussi et qui donnent toujours tout. Oui, nous avons eu des pertes, mais nous devons gérer la situation et continuer. Ce qui nous rendra grands, ce sera ceci, et ne pas nous plaindre », a-t-il ajouté.

