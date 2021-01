Au début de la saison, il y avait des rumeurs sur le départ possible de Paul Pogba de Manchester United. Mino Raiola, l’agent du milieu de terrain, a déclaré que la relation du joueur avec le club avait pris fin. Cependant, Ole Gunnar Solksjaer et le joueur lui-même ont décidé de travailler pour que le divorce ne se produise pas. Aujourd’hui, le footballeur montre l’une de ses meilleures versions en Premier League.

Les ‘Diables Rouges’ va affronter Liverpool ce dimanche dans un match clé pour la lutte pour le titre de Premier League. Les de Old Trafford Ils sont premiers avec 36 points, suivis d’Anfield qui en ont 33. Pogba je parle avec «Sky Sports» dans le match précédent.

«Je me sens bien physiquement et mentalement. Je joue et je suis en forme. Évidemment, l’équipe m’aide. Ils me font confiance. Je dois juste me concentrer sur moi-même sur le terrain, peu importe où je joue, Je fais de mon mieux”.

«Je déteste être sur le banc, je n’aime pas ça. Je suis un gagnant, je veux jouer et aider l’équipe. Et quand je suis sur le banc et que je ne rentre pas, je me sens mal “, a ajouté le joueur de la boîte rouge.”

Pogba Il n’était pas l’un des meilleurs de l’équipe la saison dernière, il a même passé plus d’un match sur le banc des remplaçants en attendant son opportunité. «C’était difficile et étrange. La saison dernière a été difficile pour moi, avec des blessures. Certaines personnes vraiment Ils ne savaient pas qu’il jouait blessé, avec une double fracture, essayant de tout donner ».

«Revenir après l’opération, c’était comme avoir une nouvelle cheville, il a été étrange. J’ai essayé de revenir du mieux possible. Et puis j’ai eu le COVID-19[feminine. Je n’étais pas dans ma meilleure forme. L’équipe n’était pas dans sa meilleure forme, mais petit à petit nous sommes revenus à un bon niveau », a-t-il ajouté.

Concernant les critiques sévères qui lui sont toujours adressées, il a expliqué que “ce sera toujours la même chose et que les gens doivent le comprendre”. «C’est comme ça que je suis», a-t-il ajouté.

