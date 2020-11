La rumeur du jour en Premier League a toutes les épices d’un bon roman: envie de renaître de la vengeance, morbide, soif de vengeance … justice?

Le journal Mirror annonce qu’Everton travaille sur la signature d’un deuxième joueur avec un passé au Real Madrid: Isco Alarcón.

La source précise que les deux clubs sont en pourparlers pour un transfert qui serait initialement un prêt, avec l’obligation de le signer la saison suivante pour un montant proche de 20 millions d’euros.

Un chiffre bas compte tenu de la valorisation élevée des Espagnols, qui arriveraient à la demande de Carlo Ancelotti. Oui, un autre joueur qu’il a dirigé dans le passé et qu’il désignerait après la grande expérience de récupérer la meilleure version de James Rodríguez lors de la saison en cours en Premier League.

La question est immédiate: Isco serait-il une compétition pour le Colombien, comme il l’a toujours été au Real Madrid? Oui et non. Par position et par caractéristiques, ce sont des joueurs similaires, mais Ancelotti le verrait favorablement et comprendrait qu’il pourrait être plus un partenaire ou même un soulagement, pour des moments comme l’actuel, dans lesquels il s’avère que le gaucher accumule de nombreux matchs.

Ce serait une situation très similaire à celle de James, si Isco arrive: il arrive sans grande activité au Real Madrid, il a arrêté de compter pour Zidane et a un sérieux problème de confiance, puisqu’il n’a pas été appelé pour son équipe nationale.

Ancelotti pourrait également le récupérer, même si la réalité est qu’il n’est pas seul dans le parc, puisque l’Espagnol a sonné par le passé pour Arsenal et même pour la Juventus.

Ce qu’Everton a en faveur, c’est la ruée du Real Madrid pour alléger son fardeau nominal et gagner de l’argent via des transferts, s’il veut aller au bout du prochain marché pour Mbappé.