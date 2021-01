Bien qu’ayant géré 17 matchs sans perdre en début de saison, le crédit s’est épuisé pour Frank Lampard, tant dans le sport avec ses joueurs, qu’au niveau du conseil d’administration, qui ne veut plus l’anglais comme entraîneur de la Chelsea après la défaite contre Manchester City. Et il y a plus, car à Stamford Bridge, ils ont déjà le remplacement.

Selon les informations fournies par “.”, Chelsea “explore déjà des plans alternatifs”, et le nom qui commence à sonner plus fort est Thomas Tuchel, récemment limogé du Paris Saint-Germain.

L’entraîneur allemand l’aime beaucoup à Stamford Bridge et ils le considèrent également comme un élément clé dans la gestion de joueurs de renom, tels que Timo Werner et Kai Havertz, qui sont arrivés avec l’affiche entière, mais n’ont pas encore explosé avec le maillot des “ Blues ”.

Les chiffres de Lampard à la tête de Chelsea sont les pires de tous les managers de l’époque de Roman Abramovich, avec un total de 1,67 points dans ses 55 matchs de Premier League (49% de gains), un peu moins que les 1,70 points d’André. Villas-Boas il y a un peu moins d’une décennie.

Et loin, bien sûr, des 2,19 points par match de Jose Mourinho lors de ses 212 matchs sur le banc de Londres (66% des victoires).

“Quand nous avons battu Leeds en décembre, j’ai dit que nous n’étions pas candidats pour le titre et maintenant je n’arrête pas de dire que cela prend du temps. Toute reconstruction fait mal: ça fait mal dans les coulisses et parfois ça fait mal sur le terrain », a déclaré Lampard, qui n’a remporté qu’une seule victoire en six matchs.

