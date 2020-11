L’équipe de France, dont les améliorations l’avaient amenée à la troisième place du championnat du monde des constructeurs, a subi un revers au Grand Prix de Turquie, après quoi elle est tombée à la cinquième place. Dans Renault ne cachent pas leur déception, un sentiment qu’ils n’avaient pas ressenti à Enstone depuis la signature de Fernando Alonso.

Et est-ce que le retour de l’Asturien, et les deux podiums récoltés par Ricciardo Cette saison, ils nous ont invités à envisager 2021 avec optimisme. Cependant, la piste d’Istanbul a mis en évidence les problèmes de Renault avec les pneus. “Lorsque nous sommes passés aux pneus intermédiaires, nous ne pouvions tout simplement pas les faire durer. Il y a eu des moments pendant la course où on m’a dit que c’était l’un des plus rapides, et quelques tours plus tard, mes pneus étaient complètement partis», A déclaré le pilote australien après le Grand Prix de Turquie.

Comme Ricciardo, Marcin Budkowski a souligné: «Le résultat de la course d’aujourd’hui est très décevant. C’est dommage que Daniel et Esteban aient touché au début. Daniel avait l’air compétitif dans la première partie de la course, mais son rythme a considérablement baissé après son deuxième arrêt alors qu’il se débattait avec ses pneus.. Esteban a fait une course solide pour terminer onzième et c’était le meilleur que l’on puisse espérer après les incidents du premier tour et le manque de rythme sur les pneus intermédiaires». «Nous nous concentrons déjà sur les trois dernières courses à Bahreïn et à Abu Dhabi, où nous espérons être compétitifs sur des surfaces plus conventionnelles et plus adhérentes; notre objectif est de nous battre pour la troisième position du championnat»A ajouté le directeur exécutif de Renault.

Alonso continue de travailler pour Renault

Alors que se déroulait le Grand Prix de Turquie, Fernando Alonso a commencé un nouveau test de deux jours à Abu Dhabi. Là, il tentera de corriger les problèmes de Renault pour la saison prochaine, finalisant ainsi son retour en Formule 1.