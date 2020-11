Le Real Valladolid a remporté sa première victoire dans ce championnat ce dimanche, 2-1 contre l’Athletic Club, dans un match qui il a contrôlé pendant la première mi-temps mais a été acculé par son rival.

Contrairement à ce qui s’est passé lors des rencontres précédentes, Valladolid est ressorti concentré et s’est montré comme un bloc compact en défense pour éviter les incursions de joueurs comme Williams ou Morcillo, qui revendiquaient déjà la proéminence dans les premières minutes.

L’équipe Blanquivioleta contrôlait le ballon et s’approchait de la zone de visite avec danger. Guardiola a eu la première chance claire, avec une tête qui, trop lâche, s’est retrouvée entre les mains d’Unai Simón. Les habitants ont insisté et leur attitude a véhiculé des sentiments positifs.

Cette pression a provoqué une énorme erreur du gardien de but de l’équipe basque, qui a perdu le contrôle du ballon pour laisser Marcos André seul avant son but. Pour éviter le but, il a dû renverser l’attaquant du Real Valladolid à l’intérieur de la surface. Un penalty clair qu’Orellana a transformé avec précision.

Valladolid semblait avoir récupéré son mot de passe, avec une ligne défensive unie, qui a stoppé toute tentative du rival de s’approcher de leur zone. Et aussi, Orellana et Hervías ont trouvé de la profondeur pour servir sur un plateau ce qui aurait pu être le deuxième objectif local, mais Guardiola n’a pas été capable de bien diriger le ballon.

L’équipe basque a insisté et a montré une morsure offensive importante, mais a trouvé le sérieux et la solidité défensive du Real Valladolid, qui n’a pas réussi à créer des opportunités dangereuses et, avec le résultat en leur faveur, la motivation des locaux était plus grande. Grâce à elle, la pause a été atteinte 1-0.

Ceux de Sergio González étaient conscients de la nécessité d’augmenter leurs revenus et cela s’est traduit par une sortie intense en seconde période qui a conduit au deuxième objectif local, grâce à un bon coup par Óscar Plano de l’aile gauche qui a trouvé la continuité opportune chez Marcos André, qui, bien placé, a poussé le ballon au fond des filets.

Garitano, qui avait déjà tenté de trouver un révulsif en variant la position de Muniain et Morcillo, a choisi de faire trois changements, donnant accès à Vesga, Berenguer et Villalibre, et l’Athletic a pris de la force, à la recherche du retour, mais a trouvé un Masip efficace dans le but de Blanquivioleta.

Le siège de l’Athletic était intense et avait sa récompense, car Luis Pérez a renversé Yuri dans la zone -l’action a été revue par le VAR- et Williams a mis la pression sur les locaux en transformant la peine maximale.

Des nerfs sont apparus à Valladolid, la peur de perdre les trois points, et l’équipe basque a tenté d’en profiter, mais a échoué.

– Fiche technique:

2 – Real Valladolid: Masip; Hervías (Luis Pérez, m 58), Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana (Waldo, m 68), Alcaraz, Fede San Emeterio, Óscar Plano (Raúl Carnero, m 81); Marcos André (El Jamiq, m.81), Guardiola.

1 – Club d’athlétisme: Unai Simon; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García (Vesga, m 53), Unai López (Zarraga, m 74); Muniain (Sancet, m 74), Raúl García (Villalibre, m 53), Morcillo (Berenguer, m 53); Williams.

Buts: 1-0, m.19: Orellana, sur penalty. 2-0, m.48: Marcos André. 2-1, m.85: Williams, d’un penalty.

Arbitre: César Soto Grado (Comité Riojan). Il a montré du carton jaune à Hervías (m.38), Alcaraz (m.66), Masip (m.71) et Raúl Carnero (m.90), de Real Valladolid, et à Unai Simón (m.17) et Muniain (m. 66), de l’Athletic.

Incidents: Match correspondant à la neuvième journée de LaLiga Santander joué au stade José Zorrilla à huis clos.