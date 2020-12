Marc Gasol continue d’ajouter des correspondances d’adaptation à Les Lakers de Los Angeles, la nouvelle équipe avec laquelle il tentera d’obtenir sa deuxième bague de champion NBA. Le pivot espagnol, après un début remarquable contre les Clippers de Los Angeles, a joué contre Phoenix soleils (Victoire 112-107) ses premières minutes de pré-saison avec les deux grandes stars de la franchise, LeBron James et Anthony Davis, et cela a montré que vous pouvez avoir une excellente compréhension à court terme des deux.

Les chiffres de Gasol n’étaient pas trop importants, sauf dans la section sur rebonds, où avec huit il a dirigé la franchise Angelina. De plus, il a ajouté deux points et deux passes dans les 21 minutes où il était au sol. Marc a été choisi par l’entraîneur des Lakers Frank Vogel comme le “ 5 ” de départ de l’équipe, un rôle qui pourrait se répéter au cours de la saison, puisque l’adaptation de l’autre grand centre de l’équipe, Montrezl Harrell, au rôle de sixième homme peut lui donner des rendements plus importants.

Marc a donc partagé des minutes de piste avec LeBron et Davis, avec qui il a connu des moments meilleurs et pires, toujours dans les tests que Vogel a préparés pour cette pré-saison. Une présence majestueuse des poids moyens de Gasol a provoqué la réaction du compte Twitter des Lakers, mais la victoire de ceux-ci s’explique cependant par la performance de deux théoriciens secondaires, qui se sont démarqués comme des stars dans ces premiers engagements des Lakers. 2020-2021, et un dernier trimestre majestueux, avec un 42-23 partiel qui s’est terminé par le triomphe final des jaunes.

Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker ils se sont de nouveau démarqués, avec respectivement 23 et 18 points, dans un prisme inhabituel pour les deux. Alors que Kuzma jouait un rôle d’avant-garde, qui ne correspond pas à la puissance avec laquelle il a fait ses premiers pas en NBA, Horton-Tucker, la sensation de présaison jusqu’à présent, s’est une fois de plus imposé comme le leader de la deuxième unité et continue de marquer des points pour mettre fin à un rôle important dans l’équipe une fois la campagne commencée.

Les débuts de LeBron et Davis

En plus de la performance de Marc, au sein du quintette de départ, il convient de souligner Numéros de LeBron James et Anthony Davis, lors de son premier contact avec le basket NBA après avoir remporté le titre 2019-2020. En 15 minutes, l’attaquant a ajouté 11 points, deux rebonds et deux passes décisives, Davis s’étendant à 18 minutes de jeu, avec 10 points et seulement quatre tirs tentés, dont trois.

De Phoenix Suns, DeAndre Ayton a été le meilleur avec 21 points et 9 rebonds, et était plus frais dans son duel contre Marc Gasol. Le centre des Bahamas fait face à sa saison explosive avec deux générateurs d’élite absolus de la NBA, Chris Paul et Devin Booker, qui doivent élever le projet de franchise de l’Arizona à la hauteur des meilleurs de la Conférence Ouest.