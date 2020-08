La saison 2020 de la NFL débutera dans un mois avec son ouverture jeudi soir avec les Chiefs et les Texans. Cela signifie qu’il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour faire des choix et des prédictions pour tous les matchs de la semaine 1.

Alors que les équipes se préparent pour l’action dans le camp d’entraînement sans aucun match de pré-saison, les écarts de points pour les affrontements initiaux qui comptent sont surprenants dans de nombreux cas. Il y a une certaine incertitude au sujet des équipes qui ont subi de nombreux changements pendant la saison morte, faisant de certaines puissances établies des favoris plus forts.

Plongeons-nous directement dans ces cotes et espérons-nous pencher vers les meilleurs paris alors que Sporting News lance ses pronostics professionnels en peau de porc pour une autre année amusante. Les spreads sont une gracieuseté de Sports Insider:

La NFL choisit contre l’écart pour la semaine 1

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Drew Brees et Tom Brady se rencontrent tout de suite en tant que nouveaux rivaux de la NFC South après des intersaisons intéressantes pour les deux vénérables futurs grands noms du Hall of Fame. Brees commence peut-être sa dernière saison et veut prouver qu’il l’a toujours en tant que leader et passeur après une blessure en 2019. Brady aura une puce sur l’épaule en essayant de montrer que la Nouvelle-Angleterre a fait une erreur en le laissant se rendre à Tampa Baie. Cela devrait conduire à un duel avec des scores élevés comme prévu dans le Superdome avec les deux QB déployant leurs myriades d’armes pour de gros jeux. Les Saints ont le confort de la maison, un endroit difficile pour les visiteurs, même sans fans. Ils sont également un peu plus établis en tant que puissance de division avec une défense complète plus fiable.

Choisir: Les saints gagnent 34-27 et couvrent l’écart.

Jeudi 20 h 20 HE, NBC

Le premier match de la saison est le match AFC de la semaine. Avec Houston perdant DeAndre Hopkins offensivement et ayant quelques problèmes défensifs supplémentaires, on s’attend à ce qu’il glisse d’une véritable prétention au titre de l’AFC cette saison, en particulier après que deux autres équipes de la division, Indianapolis et Tennessee, soient allées plus loin en séries éliminatoires ces deux dernières années. Kansas City a évité un exode des agents libres et s’est occupé de Patrick Mahomes et Chris Jones. Il y aura plus d’énergie à Arrowhead (même sans le bruit de foule typique) avec les Chiefs célébrés en tant que champions du Super Bowl et désireux de répéter en tant que grands favoris pour le faire. Il n’y aura pas de grand retour nécessaire cette fois-ci, car Mahomes reprend là où il s’était arrêté et met Deshaun Watson en mode de rattrapage futile.

Choisir: Les chefs gagnent 42-24 et couvrent l’écart.

Écluse de la semaine: Eagles (-6, 44 o / u) sur Washington

Dimanche 13 h HE, Fox

C’était une évidence facile. Philadelphie ne reçoit pas assez d’amour après avoir amélioré sa défense avec Javon Hargrave et Darius Slay et cherche à être plus explosif offensivement autour de Carson Wentz. Pendant ce temps, Ron Rivera tente de nettoyer un gâchis en tant que nouvel entraîneur de l’équipe de football de Washington. La combinaison de premier tour de l’Ohio State de Dwayne Haskins et Chase Young devrait être prometteuse au fil de la saison, mais pour l’instant, il s’agit d’une équipe en reconstruction qui s’habitue à de nouveaux schémas offensifs et défensifs. Le court voyage sur la route de la division n’a pas été un problème pour les Eagles dans le passé et ils sont prétendants au Super Bowl, contrairement à Washington qui est en jeu pour le pire bilan de la ligue.

Choisir: Les Eagles gagnent 31-14 et couvrent l’écart.

Bouleversé de la semaine: Bengals over Chargers (-3, 44 o / u)

Dimanche 16 h 05 HE, CBS

Joe Burrow n’est pas habitué à perdre ou à mal jouer. Il sera également prêt à participer à la semaine 1 en tant que partant incontesté de Cincinnati et peut immédiatement donner vie à sa nouvelle attaque avec une meilleure ligne, un corps de réception plus sain et un champ arrière profond. Il s’agit d’un long voyage sur la route pour l’équipe de l’AFC de Los Angeles après Hard Knocks et son premier match depuis longtemps sans Philip Rivers aura des résultats mitigés avec Tyrod Taylor et la défense. Burrow donne un aperçu de ce qui va arriver en aidant les Bengals à voler celui-ci tard.

Choisir: Les Bengals gagnent 23-20.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Dolphins devraient rester avec Ryan Fitzpatrick avec Tua Tagovailoa sur la bonne voie pour commencer pour eux bientôt. Les Patriots devraient voir Cam Newton dans leur alignement, mais il y a aussi de bonnes chances que ce soit Jarrett Stidham. Avec certaines inconnues QB, les jeux de course, les défenses et le coaching devront être les facteurs décisifs. Bill Belichick a beaucoup perdu, à la fois en agence libre à Miami et pour se retirer. Son protégé, Brian Flores, est plus optimiste pour la deuxième année. La Nouvelle-Angleterre est mieux placée pour résoudre ce problème, tandis que les visiteurs introduisent de nombreux nouveaux joueurs et ont également un nouveau plan offensif. Lent et régulier le fait pour les Patriots lors de leur premier match depuis longtemps sans Brady

Choisir: Les patriotes gagnent 23-17.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Packers ont remporté la division avec une première saison solide avec Matt LaFleur. Les Vikings n’étaient pas loin derrière, car ils ont également adopté une approche plus favorable au quart-arrière avec leur jeu de course et leur défense. Les deux ont fini par perdre face aux champions NFC 49ers en séries éliminatoires. Les Packers ne se sont pas améliorés au récepteur large et les Vikings ont échangé Stefon Diggs. Le Minnesota devrait se souvenir d’avoir été balayé par Green Bay la saison dernière, y compris une défaite à domicile en septembre. Même avec des changements considérables, les Vikings sont un peu plus serrés défensivement que les Packers et creuseront profondément avec le contrôle du ballon pour prendre la tête de la première division.

Choisir: Les Vikings gagnent 20-17.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Colts ont demandé à Rivers de remplacer Jacoby Brissett afin de mieux remplacer Andrew Luck au passage. Mais ils sont toujours une équipe solide, avec une recrue spéciale, Jonathan Taylor, derrière une puissante ligne. Une autre recrue, Michael Pittman Jr., est un coup de pouce clé pour le corps de réception. Indianapolis est également plus fort dans le septième front défensif avec DeForest Buckner comme point d’ancrage. Jacksonville roule avec plus de Gardner Minshew, mais l’attaque est en mouvement autour de lui et la défense continue de perdre plus d’éclat.

Choisir: Les Colts gagnent 27-17 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Bears ont une compétition de quart passionnée mais sans intérêt entre Mitchell Trubisky et Nick Foles au camp d’entraînement pour être le partant de la semaine 1. Les Lions devraient remettre Matthew Stafford en pleine santé après une blessure au dos qui a éliminé la deuxième moitié de sa meilleure saison en carrière. Ils auront un jeu de course amélioré avec des améliorations de ligne et la recrue D’Andre Swift pour alléger le fardeau de Stafford. Chicago a sa défense, mais il n’y a pas grand-chose d’autre à faire confiance car Detroit devrait également être un peu mieux de ce côté-là que la saison dernière.

Choisir: Les Lions gagnent 20-17 et couvrent la propagation.

Dimanche 13 h HE, CBS

Vivez les Raiders de Las Vegas. Ils sont enthousiasmés par leur nouvelle identité et ont terminé la dernière saison à Oakland au bord des séries éliminatoires. Jon Gruden et Mike Mayock ont ​​amélioré le receveur large et l’extrémité serrée pour Derek Carr, et la défense a deux ajouts majeurs au secondeur à Cory Littleton et Nick Kwiatkoski. Les Panthers au nouveau look forment une très équipe avec Rivera, Newton, Luke Kuechly, Greg Olsen et d’autres partis, maintenant dirigés par Matt Rhule et Teddy Bridgewater. C’est un voyage d’ouverture délicat pour les Raiders, mais ils sont la meilleure équipe globale avec des quantités plus connues.

Choisir: Les raiders gagnent 27-20 et couvrent la propagation.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Jets continuent de faire des choses étranges avec Adam Gase aux commandes. Leur défense semble plus épuisée et leur attaque semble avoir les mêmes vieilles questions, avec Breshad Perriman remplaçant Robby Anderson et Frank Gore soutenant Le’Veon Bell. Il y a eu peu de buzz à propos de Sam Darnold. Les Bills ont beaucoup entendu parler de Josh Allen, qui peut désormais également lancer à Diggs. Leur défense reste solide pour Sean McDermott moins Star Lotulelei et Jordan Phillips. Ils sont l’équipe éliminatoire de retour. Les Jets sont le désordre de retour d’une équipe.

Choisir: Les billets gagnent 24-13 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Ravens sont devenus plus forts offensivement autour de Lamar Jackson avec l’arrière recrue JK Dobbins et des receveurs larges plus jeunes et plus rapides. Ils se remettront bien de la perte du maréchal Yanda pour continuer à produire des chiffres prolifiques. Les Browns se disent beaucoup plus efficaces, équilibrés et explosifs pour Baker Mayfield et ont une réelle promesse de rebond en séries éliminatoires sous le nouvel entraîneur Kevin Stefanski. Baltimore est appelé à démarrer plus rapidement hors de la porte tandis que Cleveland s’efforce de trouver ses bases plus solides.

Choisir: Les Corbeaux gagnent 34-24 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Seahawks, avec leur jeu de course puissant chargé de mettre en place le jeu de passes de Russell Wilson et un secondaire remanié, ont redécouvert leur ancienne identité du Super Bowl sous Pete Carroll en plus de leurs méthodes de victoire constantes. Ils n’ont aucun problème sous Carroll lors de ce genre de voyages à travers le pays, en particulier lors de la semaine 1 sans match avant. Wilson devrait séparer l’unité de l’ancien coordinateur défensif de Seattle, Dan Quinn, laissant Matt Ryan sous la contrainte dans un schéma de passes heureux contre un secondaire prêt à faire de gros jeux sur le ballon.

Choisir: Les Seahawks gagnent 27-20 et couvrent l’écart.

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Les cardinaux ont de bonnes vibrations avec Kyler Murray qui reçoit l’aide de Hopkins et Chander Jones qui reçoit l’aide d’Isaiah Simmons. Kliff Kingsbury est un jeune entraîneur à l’esprit offensif qui surveille la façon dont Sean McVay et Kyle Shanahan étaient autrefois dans la division. Ils ont donné aux 49ers deux matchs serrés et marquants la saison dernière. Mais San Francisco reste fort et ne laissera pas tomber lors de son premier match à domicile après avoir perdu le Super Bowl. Les 49ers n’ont peut-être pas un Deebo Samuel en bonne santé pour commencer et la défense devra s’ajuster sans Buckner, mais ils peuvent toujours le faire ici avec leur jeu de course et une plus grande profondeur de meneurs de jeu des deux côtés.

Choisir: Les 49ers gagnent 27-24 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 20 h 20 HE, NBC

Les Cowboys ne se rendront pas dans le sud de la Californie pour s’entraîner à Oxnard avant cette saison, ils voudront donc se faire pardonner pour avoir manqué leurs fans de la région de Los Angeles. Dak Prescott n’a pas son contrat à long terme, mais il sera toujours concentré et motivé pour avoir une autre grande année avec une arme d’élite supplémentaire dans le rookie Wideout CeeDee Lamb. Mike McCarthy laissera une forte première impression avec son attaque et sa défense pompées pour le nouvel entraîneur. McVay a vu son équipe encore vidée de ses talents et Prescott surpassera facilement Jared Goff alors qu’Aaron Donald et Jalen Ramsey ne peuvent pas faire grand-chose contre Dallas.

Choisir: Les cowboys gagnent 31-24 et couvrent la propagation.

Lundi 19 h 15 HE, ESPN

C’est une saison difficile pour le calendrier des Giants. Ils font face à une défense d’élite à domicile tout de suite dans le match d’ouverture de lundi soir et à une attaque qui retournera au travail avec un Ben Roethlisberger en bonne santé. Daniel Jones prendra des bosses contre la ruée vers les passes de Pittsburgh après que Saquon Barkley soit contenu, alors que TJ Watt mène la charge contre le plaqueur recrue Andrew Thomas sans Nate Solder pour l’aider. Les Steelers devraient également se réveiller beaucoup dans le jeu de passes avec Juju Smith-Schuster et Dionate Johnson.

Choisir: Les Steelers gagnent 24-14 et couvrent l’écart.

Lundi 22 h 10 HE, ESPN

Les Titans ont eu leur chance contre les Chiefs et se rendre au Super Bowl au lieu des éventuels champions. Ils restent dans leur identité lourde pour mettre en place le jeu de passes en aval, maintenant avec Derrick Henry et Ryan Tannehill obtenant tous deux leurs contrats lucratifs à long terme. Les Broncos, cependant, sont une équipe bourdonnante à cause de Vic Fangio tirant davantage parti de Von Miller et de la défense de l’année 2 et de Pat Shurmur prêt à aider Drew Lock à faire un grand saut avec Melvin Gordon, Jerry Jeudy et KJ Hamler, ajoutant tous à la armes. Denver correspond à cette ambiance précoce tandis que le Tennessee commence à connaître la déception attendue.

Choisir: Les Broncos gagnent 23-20 et couvrent l’écart.