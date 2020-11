TRIBUNAL

Mexico (08 novembre 2020) .- Avec la phase régulière des gardiens 2020 résolue, Monterrey, Tigres, Guadalajara, Pachuca, Santos, Necaxa, Toluca et Puebla auront un peu plus de 13 jours pour préparer et jouer le repêchage, qui livrera quatre billets pour les quarts de finale de la Liguilla.

Après les résultats de la date 17, le repêchage était le suivant: Monterrey contre Puebla, Tigres contre Toluca, Guadalajara contre Necaxa et Santos contre Pachuca.

Les duels se joueront en un seul match et en cas d’égalisation au tableau de bord, l’égalité sera définie en tirs au but, sans avoir à jouer la prolongation.

Le reclassement aura lieu les 21 et 22 novembre, toujours avec des horaires et un arbitrage à définir. Les équipes ayant remporté le statut de domicile, étant mieux situées entre la 5e et la 12e place, pourront également choisir l’heure et le jour de leurs matchs.

Après avoir résolu le repêchage, les quatre classés rejoindront les leaders León, Pumas, América et Cruz Azul, équipes qui ont gagné leur droit de disputer directement les quarts de finale, après avoir terminé parmi les quatre premières places du tableau général.

Contrairement aux clubs qui joueront le repêchage, les équipes qui sont déjà en quart de finale devront attendre 16 jours pour entrer en action, puisque les matchs aller des quarts de finale débuteront jusqu’aux 25 et 26 novembre.

Voici comment s’est déroulé le repêchage:



Monterrey c. Puebla



Tigres vs. Toluca



Guadalajara c. Nécaxa



Santos c. Pachuca