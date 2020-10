Le pilote mexicain Sergio Perez a remporté la quatrième place au Grand Prix de Russie, à la dixième date du championnat. C’est le meilleur résultat que le Mexicain ait eu dans ce qui a été présenté dans cette saison de Formule 1.

Ce dimanche 27 septembre, le pilote était sur le point de monter sur le podium puisqu’il terminait à la quatrième place. Cependant, il indique lui-même qu’il est confiant dans la prochaine course de la Grand Prix du Hockenheimring pour pouvoir monter.

🏅🇲🇽CHECO PÉREZ EST EN QUATRIÈME! Le Mexicain de Racing Point s’est glissé dans le TOP 4 du GP de Russie; Lance Stroll a abandonné tôt dans la course: 🥇Valtteri Bottas (Mercedes)

🥈Max Verstappen (Red Bull)

🥉Lewis Hamilton (Mercedes) # F1xFOX pic.twitter.com/qZEsnzWjVD – FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 27 septembre 2020

«Je suis ici depuis 10 ans, une course ou deux je ne pense pas que cela changera ma vie, à la fin les équipes savent ce que je peux et ne peux pas faire. Je me concentre à donner le meilleur de moi-même ces dernières courses, à récupérer ce que j’ai perdu au championnat et à terminer très fort. J’espère avoir des améliorations lors de la prochaine course et être encore plus compétitif », a déclaré le pilote mexicain dans une interview avec Movistar + F1.

Notamment tchèque il a pris un mauvais départ, mais a par la suite pu se positionner. Avec ce résultat, il a ajouté 12 points, pour atteindre 56 au championnat, un de moins que son partenaire Stroll, mais avec deux courses de moins.

Malgré le fait qu’en Allemagne, il était pris pour acquis que Sergio Pérez avait un pré-contrat signé avec Hass pour 2021, le pilote a confirmé qu’il n’y avait toujours pas d’accord définitif.

L’erreur de Hamilton

Le vainqueur du Grand Prix de Russie était le Finlandais Valtteri Bottas, de l’équipe Mercedes, suivi du Néerlandais, Max Verstappen, de l’équipe Red Bull et du Britannique, Lewis Hamilton, également de l’équipe Mercedes. Le tricolore était à huit secondes de l’Anglais, tout près du podium, en plus d’en prendre 12 à Daniel Ricciardo (Renault).

Bottas a remporté à Sotchi la neuvième victoire de sa carrière sportive grâce à une bonne manœuvre au départ, puisqu’il a commencé troisième et surpassé à Verstappen, qui a commencé deuxième et a terminé à la même place, grâce à la double pénalité de 5 secondes que Hamilton a reçue pour les départs en répétition, alors que la voiture de sécurité était en place.

Hamilton devra attendre une autre course, pour obtenir sa 91e victoire en F1 pour égaler la marque de Michael Schumacher.

Avec des informations d’ESPN.

Tu pourrais aussi aimer:

«Checo» Pérez quittera Racing Point à la fin de la saison: va-t-il continuer en Formule 1?