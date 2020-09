Avec la semaine 2 de la saison 2020 de la NFL à un autre match, 10 équipes – plus celui qui remporte le match “Monday Night Football” entre les Saints et les Raiders – sera 2-0 avant la semaine 3. D’un autre côté, 11 équipes se sont creusés 0-2 trous.

L’historique de chaque départ extrême est bien documenté. Depuis 2007, 57% des équipes de la NFL qui ont ouvert 2-0 ont fait les séries éliminatoires. Au cours de cette même période de 13 ans, 89% des équipes qui sont tombées à 0-2 n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

La saison dernière, sept des neuf équipes 2-0 ont fait les séries éliminatoires, les Cowboys et les Rams manquant de peu. Toujours en 2019, les neuf équipes qui ont commencé 0-2 ont toutes raté les séries éliminatoires.

Il y a cependant une torsion dans le domaine des séries éliminatoires de la NFL en 2020; il s’est étendu à 14 équipes, une de plus à chaque conférence. Cela permet un peu plus de marge d’erreur. Par exemple, les Rams et les Steelers auraient réussi à atteindre les paramètres actuels la saison dernière. Pittsburgh a commencé 0-2.

Tout le monde sait que les Chiefs et les Ravens, en tant que favoris du Super Bowl 55, sont pour de vrai après avoir volé hors de la porte. Tout le monde sait que les dauphins, les bengals, les jets, les géants et les panthères étaient censés être aussi mauvais si tôt. Encore une fois cette année, il y a des équipes surprenantes à la fois 2-0 et 0-2.

Voici une ventilation des 13 équipes invaincues ou sans victoire qui sont dans le milieu confus et si elles sont de vrais prétendants ou de vrais prétendants:

Équipes 2-0: prétendant ou prétendant?

Steelers de Pittsburgh

Ils ont battu les Giants et les Broncos, deux équipes avec des quarts de deuxième année, en sept jours. Leur défense a eu plus de fautes que prévu à chaque match, en particulier en abandonnant de gros jeux dans le jeu de passes malgré une ruée vers les passes d’élite et des secondaires chargés.

Cela dit, Ben Roethlisberger a l’air sain et vif. Il profite de ses armes améliorées. Ils ont également très bien couru le ballon, malgré des blessures à la ligne offensive, avec James Conner et Benny Snell Jr.Les Ravens ont joué deux meilleures équipes et ont gagné, mais les Steelers semblent complets, aussi, sans trous. Pittsburgh est vraiment un concurrent et une menace de retirer l’AFC North de Baltimore.

Emballeurs de Green Bay

Les Packers ont ouvert leur défense de titre NFC Nord en allumant deux adversaires de division, les Vikings et les Lions. Aaron Rodgers et Aaron Jones se sont amusés à alterner les passes et les courses pour des parties en bloc et des touchés, à hauteur de 43 et 42 points dans les deux matchs.

Leurs problèmes défensifs persistent et ils ne sont toujours pas vraiment une équipe 13-3 comme ils l’étaient il y a une saison. Mais ils sont déjà dans le siège du conducteur pour répéter et le reste de la division n’a pas l’air digne. Green Bay à nouveau devrait être considéré comme un titre NFC concurrent, aussi.

Ours de Chicago

Les Bears sont à égalité pour la première place dans le Nord avec les Packers, mais ils avaient besoin d’un énorme rassemblement au quatrième quart pour battre les Lions et d’une grande tribune au quatrième quart pour battre les Giants. Ils ont profité de deux équipes qui avaient de graves problèmes de blessures. Leur combinaison de jeu-défense fonctionne bien et Mitchell Trubisky a mieux joué que prévu après avoir remporté le poste de QB sur Nick Foles.

Cependant, ils ne peuvent soulever et cacher Trubisky que dans une mesure limitée. La défense ne résistera pas non plus aussi bien contre de meilleures infractions générales. Les premières victoires prouvent que les Bears ne sont pas près du bas de la ligue, mais confirment également qu’ils n’ont rien à faire près du sommet. Chicago est un classique basé sur un horaire prétendant.

Seattle Seahawks

De nombreux quarts ont eu de bons départs, mais chaque morceau du bras droit de Russell Wilson et de ses jambes était nécessaire pour arrêter les défis des Falcons de Matt Ryan et des Patriots de Cam Newton. Il a l’air déterminé à obtenir enfin ce prix de MVP insaisissable de la ligue. Les Seahawks continuent également à fonctionner à un niveau élevé avec les meilleurs récepteurs que Wilson ait jamais eu.

La défense a quelques inquiétudes après avoir été déchiquetée à la fois par la passe et la course, mais Jamal Adams a été un joueur clé et le reste de leur front secondaire et décrié choisit de bons endroits pour faire des jeux qui changent la donne. Seattle est un Super Bowl concurrent et devrait être considéré comme le nouveau favori de NFC West sur le champion en titre 1-1 de San Francisco et les deux autres équipes 2-0 de la division.

Rams de Los Angeles

Les Rams sont l’une des équipes 2-0 les plus silencieuses après avoir envoyé les Cowboys et les Eagles, deux équipes qui devraient être un peu meilleures qu’eux. Ils n’ont pas la même attaque explosive, mais ils se débrouillent avec un jeu de course sans Todd Gurley et ont plus un jeu de passes centré sur Tyler Higbee. Leur défense a été la grande histoire alors qu’Aaron Donald et Jalen Ramsey incitent de nombreux joueurs à se mobiliser autour d’eux. Les Rams peuvent toujours être courus, mais ils sont devenus carrément radins contre la passe, contrecarrant à la fois Dak Prescott et Carson Wentz. Cette équipe est un concurrent, peut-être au point de sauter les 49ers criblés de blessures en tant que deuxième meilleur de l’Ouest.

Cardinaux de l’Arizona

Les Cardinals ont demandé à DeAndre Hopkins de booster Kyler Murray, et les résultats ont été remarquables, avec des victoires convaincantes contre les 49ers et Washington. Murray fonctionne comme un jeu vidéo pour un seul homme avec ses passes en aval et sa course ultra-rapide. Il a l’air complètement aux commandes de l’offensive de Kliff Kingsbury. La ruée vers les passes et la couverture ont été meilleures car la défense a complété l’attaque. L’Arizona peut battre des équipes de plusieurs façons avec Murray faisant un saut de deuxième année rappelant Patrick Mahomes et Lamar Jackson. C’est un concurrent, même dans un NFC West difficile, grâce à l’expansion des séries éliminatoires.

BENDER: Kyler Murray, les cardinaux sont là pour rester en tant qu’équipe dangereuse

Buffalo Bills

En parlant de MVP, Josh Allen veut aussi que son casque soit jeté sur le ring. Comme Murray avec Hopkins, il a bien répondu à l’idée d’avoir un nouveau vétéran, Stefon Diggs, qui a rendu le vieux vétéran d’Allen, John Brown, encore plus dangereux. Les Bills ont deux jeunes arrières talentueux, mais Allen reste leur défenseur le plus efficace.

La défense des Bills a certainement perdu du punch à l’avant et les équipes exploitent l’arrière-plan loin de Tre’Davious White. Ils ne pourront pas non plus battre les Jets ou les Dolphins chaque semaine. Mais ils sont une équipe de retour en séries éliminatoires à la première place, jouant la même marque de football que les Patriots, deuxième. Buffalo, comme prévu et avec l’amélioration d’Allen, est un concurrent et une menace croissante pour Kansas City et Baltimore.

Titans du Tennessee

Ryan Tannehill a repris là où il s’était arrêté après avoir remporté le nouveau gros contrat, produisant un jeu plus stellaire tout en travaillant sur la course élite de Derrick Henry. AJ Brown étant blessé, il a dû se connecter avec d’autres receveurs, dirigés par Corey Davis, Jonnu Smith et Adam Humphries, pour continuer la meilleure partie de sa carrière.

La défense, cependant, a été surfaite. Les Broncos et les Jaguars ont eu plus de succès que prévu à la fois en course et en dépassement. Les Titans ne semblent pas particulièrement intimidants contre la course ou la passe. Ils ont une avance d’un match dans une division faible, mais ils sont également dans une conférence très lourde. Les Colts et les Texans peuvent être bien meilleurs et les Jaguars ont l’air embêtants. Le Tennessee par défaut est en lice, mais il a la sensation d’un prétendant, parce que l’équipe ne peut pas être considérée comme sûre de frapper un billet express en tant qu’élite de l’AFC.

0-2 équipes: prétendant ou prétendant?

Eagles de Philadelphie

Les Eagles avaient de grandes attentes au début de la saison, pensant qu’ils avaient retrouvé leur forme du Super Bowl 52 il y a trois ans sous Doug Pederson avec une attaque équilibrée et explosive et une défense équilibrée et explosive. Au lieu de cela, après une éruption de nouvelles blessures, ils ont implosé. Wentz force le problème derrière la protection contre les passes tremblantes et avec des récepteurs larges limités. Le jeu de course a mieux semblé avec Miles Sanders, mais il est également destiné à être incohérent en raison de problèmes de blocage soudains, ce qui n’avait pas été un problème depuis un certain temps.

PLUS: Pas de fans? Pas de problème à huer Carson Wentz à Philly

Ils se sont repliés tôt contre les Rams après s’être couchés tard contre Washington. Les Eagles ont beaucoup de trous au milieu de leur défense au niveau du secondeur intérieur et de la sécurité, et ils sont exploités. Cela rend leurs forces, leur ligne défensive et leur demi de coin, inefficaces.

Cela ne ressemble pas aux Eagles qui se sont ralliés tard pour se faufiler dans les séries éliminatoires en tant que wild card et faible champion NFC Est, respectivement, au cours des deux dernières saisons. Les vibrations ne sont pas aussi bonnes après le mauvais jeu de Wentz et ils pourraient porter un toast à la mi-octobre après avoir joué les 49ers, les Steelers et les Ravens lors de matchs consécutifs. Philadelphie, contrairement à Rocky vs Creed, Lang ou Drago, est un prétendant plutôt qu’un prétendant.

Vikings du Minnesota

Les Vikings avaient aussi de bonnes vibrations. Ils attendaient avec impatience leur formule de défense de jeu en cours de 2019 menant à des résultats encore meilleurs après avoir terminé deuxième de la NFC Nord et remporté un match éliminatoire la saison dernière. Malheureusement pour eux, un exode des anciens combattants hors saison a transformé la défense en un véritable passif. Everson Griffen et Linval Joseph sont partis. Xavier Rhodes, Trae Waynes et Mackensie Alexander sont partis. Danielle Hunter est sur l’étagère. Harrison Smith et d’autres joueurs de base ont essayé de rester ensemble, mais cela ne se produit pas contre la course ou la passe.

En raison de la mauvaise défense, les Vikings ne peuvent pas s’en tenir à leur plan de match efficace avec Dalvin Cook et Alexander Mattison. Cela, à son tour, signifie que Kirk Cousins ​​doit se lancer dans des situations de passe inconfortables et prévisibles, où les adversaires peuvent jouer sur lui. Il manque Diggs et nourrit de force Adam Thielen avec quelques autres impliqués. Le Minnesota avait l’air d’un prétendant en pré-saison mais c’est en entier prétendant mode maintenant.

Texans de Houston

Les Texans ont disputé les séries éliminatoires après un départ 0-2 avec Bill O’Brien en 2018, donc l’histoire récente est de leur côté. Il en va de même pour Deshaun Watson.

Leur défense a l’air terrible et ça ne va pas mieux. Ils ont obtenu des résultats mitigés dans le jeu de course traditionnel avec le nouveau défenseur David Johnson. Il ne fait aucun doute que Watson manque à Hopkins. Le calendrier reste difficile avec les Steelers la semaine prochaine.

Pourtant, il est difficile de faire plus confiance à Tannehill, Philip Rivers et Gardner Minshew qu’à Watson. L’AFC Sud a tendance à être une montagne russe où les choses s’équilibrent au cours de la saison. C’est aussi une division où huit ou neuf victoires pourraient suffire. Pour ces raisons, en plus du Tennessee étant une équipe fragile de première place, Houston doit être considérée comme une concurrent encore. Watson donne aux Texans un plancher plus élevé que la plupart des équipes moins bonnes.

Atlanta Falcons

La défense a cédé 38 points dans la défaite contre les Seahawks lors de la semaine 1, ce qui a forcé Ryan et le grand match de passes à rattraper la plupart du temps. Ensuite, ils ont abandonné une avance de 29-10 à la mi-temps et un total de 40 points supplémentaires dans la défaite contre les Cowboys. Dan Quinn continue de voir que la défense a les mêmes vieux problèmes contre la course et dans la couverture du terrain, et la ruée vers les passes est un travail perpétuel en cours. Il a fait de son mieux pour y remédier en changeant de coordinateurs et de programmes, mais cela ne se produit tout simplement pas.

Atlanta, avec Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley, Todd Gurley et Hayden Hurst, peut marquer avec à peu près n’importe qui dans la ligue, et il doit le faire pour avoir une chance de gagner des matchs. Le problème est que l’équipe ne peut pas exécuter le ballon assez bien pour protéger la défense, ce qui provoque une rupture du football complémentaire qui met trop de pression sur Ryan pour être prolifique, précis et compétent sur chaque possession. Malgré le talent, cette équipe est une prétendant.

PLUS: Les Falcons offrent aux Cowboys une victoire après une erreur inexplicable sur un coup de pied en jeu

Denver Broncos

Les Broncos avaient de grandes attentes en tant qu’équipe éliminatoire lors de leur deuxième saison sous Vic Fangio. Ils aimaient avoir Von Miller ancrer leur défense. Ils ont adoré le potentiel de Drew Lock pour lever l’attaque. Puis Miller est tombé. Maintenant, Lock est également tombé en panne.

Ils étaient respectables dans les deux premiers matchs avec des pertes étroites contre les Titans et les Steelers susmentionnés. Ils se sont bien adaptés à l’attaque de Pat Shurmur, montrant un solide jeu de course avec Melvin Gordon maintenant en tête et semblant diversifiés avec les meneurs de jeu de passes. Tight end Noah Fant a mis son empreinte sur les choses.

Mais les Chiefs, Raiders et Chargers ont tous l’air plus dynamiques en attaque, et les Chiefs et Chargers sont meilleurs en défense. Denver est un prétendant. En réalité, même si Miller et Lock étaient tous les deux restés en bonne santé, les Broncos étaient encore à une «année loin».