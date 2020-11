Primoz Roglic vient d’être proclamé champion de La Vuelta pour la deuxième année consécutive. Mais sa passion pour le cyclisme a commencé bien plus tard que pour la plupart des cyclistes. Le Slovène a commencé sa carrière sportive en tant que sauteur à ski, devenant même champion du monde junior par équipe. Mais un grave accident en 2007 l’a amené à repenser sa vie. Il a sorti ses skis, est passé par le duathlon pour attacher définitivement le guidon de la moto et entrer dans le World Tour en 2016.

A été champion du monde par équipes dans la catégorie jeunesse et c’était une grande promesse en Slovénie en saut à ski. Mais un accident fatidique en 2007 lui a fait repenser sa vie. Il a subi une chute spectaculaire, avec un traumatisme grave à une épaule et une commotion cérébrale. Cela ne lui suffisait pas pour arrêter la compétition. Cela a suivi quelques années mais cet événement lui a fait perdre sa motivation. C’est pourquoi, en 2011, il décide de raccrocher ses skis et d’essayer d’autres disciplines.

C’est ainsi qu’il découvrit le duathlon, où il avait son premier contact avec le vélo de course. Sur le vélo, Primoz Roglic a vu une nouvelle opportunité de réussir dans le sport. Son travail pendant des années dans le ski l’a aidé à s’adapter rapidement car il maîtrisait des aspects tels que force, endurance, aérodynamique, cela le ferait bientôt triompher à vélo.

À 27 ans, son premier contrat avec une équipe du World Tour

Primoz attirait l’attention des spécialistes du cyclisme, mais ce n’est qu’à l’âge de 27 ans qu’il a signé son premier contrat avec une équipe du World Tour, le Jumbo. Il l’a fait à un âge avancé dans un sport comme le cyclisme, où les cyclistes commencent bientôt à émerger. Cependant, en seulement quatre ans, Roglic peut déjà se vanter d’avoir deux Vueltas, un finaliste du Tour et une troisième place au Giro.

Un athlète que la vie a mis à rude épreuve, mais qu’il a surmonté et dont il a profité pour réorienter sa carrière et se battre pour de nouveaux défis dans la vie. Il a laissé les skis derrière lui pour ajouter des kilomètres à ses jambes et de nouveaux défis à chaque coup de pédale.