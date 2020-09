L’avenir du jeu n’est qu’à quelques mois.

Juste à temps pour la saison des fêtes – surprise, surprise – la PlayStation 5 de Sony sortira sur les tablettes, donnant aux joueurs quelque chose à espérer dans une année autrement terrible. Après quelques retards de la révélation originale, la conception de la console, les jeux de lancement et plus encore ont été exposés le jeudi 11 juin. Une révélation plus complète a eu lieu le 16 septembre, la société annonçant la date de sortie et le prix de la console.

Pour les fans de sport, le prochain épisode de la série “NBA 2K” a été taquiné – avec Zion Williamson – alors qu’aucune mention de “Madden” ou “The Show” n’a été faite pendant l’événement. Alors que la console devrait être prête pour les sports électroniques, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu’à ce que nous connaissions la véritable puissance du système.

Allant de pair avec la Xbox Series X de Microsoft, la PS5 inaugure la nouvelle génération de consoles sept ans après la sortie de la PlayStation 4. Les rumeurs concernant la puissance de la console, la rétrocompatibilité sont toujours en suspens, avec des détails spécifiques entourant sa la puissance, le prix et la date de sortie sont encore inconnus du public.

De l’événement de révélation PlayStation 5 de Sony le 11 juin, voici ce que vous devez savoir sur la dernière console de Sony qui arrivera sur le marché cette année.

(Ce message sera mis à jour.)

Date de sortie de la PlayStation 5

La PlayStation 5 sortira à la mi-novembre, juste avant les fêtes de fin d’année. Il sortira deux jours après la Xbox Series X.

Prix ​​PS5: combien ça coûte?

Numérique seulement: 399 $ Édition standard: 499 $

Selon les rumeurs, le prix de la PlayStation 5 serait supérieur à 500 $, donc le fait qu’une version coûte 399 $ est considéré comme une victoire pour les clients Sony.

Il convient de noter qu’il existe deux éditions de la console: une avec un lecteur de CD et une uniquement numérique pour les téléchargements de jeux et de contenu.

Comme pour les années et les générations passées, il y aura très certainement différents modèles de PS5 sortis pendant toute la durée de vie de la génération de console.

Comment précommander PS5

La plupart des grands détaillants comme GameStop et Best Buy proposent des programmes de précommande, généralement pour un acompte ou un pourcentage du prix total de la console. Amazon propose également une précommande pour le prix total de la console et peut être annulée à tout moment.

Les précommandes peuvent être soumises à partir du 17 septembre.

Jeux PlayStation 5

Certains jeux qui auraient été diffusés pour la PS5 au lancement sont “Madden 21” et “Bloodborne: Remastered”. La liste complète des jeux présentés lors de l’événement initial de Sony le 11 juin est ci-dessous:

‘Grand Theft Auto V’

Les propriétaires de PS5 recevront un “GTA V” “étendu et amélioré” en 2021.

‘Spider-Man: Miles Morales’

Préparé pour une sortie de vacances 2020, la bande-annonce de “Spider-Man: Miles Morales”, la suite présumée de “Spider-Man”, ne présentait aucun Peter Parker.

«Gran Turismo 7»

La célèbre série de courses fait son retour sur les consoles PlayStation.

«Ratchet and Clank: Rift Apart»

Pas de date de sortie, mais un successeur dans la série “Ratchet and Clank”, construit spécifiquement pour la PS5.

‘Projet Athia’

De Square Enix, “Project Athia” est un jeu exclusivement conçu pour PS5. Cela semble être un jeu fantastique.

‘Égarer’

Cela semble être un simulateur de chat légitime. Sortie prévue en 2021.

«Retour»

Situé dans l’espace, il semble être un thriller de science-fiction. Aucune date de sortie.

‘Sackboy: une grande aventure’

Mettant en vedette Sackboy de la renommée “LittleBigPlanet”, c’est un jeu de plateforme / aventure en 3D.

‘Destruction Allstars’

Un jeu qui ressemble à “Fortnite” et “Rocket League” a eu un bébé. Pas aussi cool que ça en a l’air. Aucune date de sortie.

‘Kena: Pont des esprits’

Jeu d’action-aventure animé à la troisième personne d’Ember Lab. Aucune date de sortie.

“ Au revoir volcan haut ”

Sortie en 2021, un jeu animé mettant en scène des animaux anthropomorphes.

‘Oddorld: Soulstorm’

Le dernier opus de la série “Oddworld”. Aucune date de sortie révélée.

«GhostWire: Tokyo»

Un jeu d’action surnaturel à la première personne se déroulant au Japon. À venir en 2021.

‘Jett: la rive lointaine’

Sortir vacances 2020, un jeu d’aventure spatial.

«Godfall»

Hack-and-slash à la troisième personne de Gearbox, à venir en 2020.

‘Cendre solaire’

Disponible en 2021. Jeu fantastique à la troisième personne.

«Hitman III»

De IOI, le troisième opus de la série “Hitman” relancée. Disponible en janvier 2021.

«Salle de jeux d’Astro»

Jeu à la troisième personne. Aucune date de sortie.

‘Petit diable à l’intérieur’

Aucune date de sortie. Action-avantage à la troisième personne, stylisé.

«NBA 2K21»

Explicite. Avec Zion Williamson, le jeu devrait sortir à l’automne 2020.

«Bugsnax»

On dirait un peu “Animal Crossing” mais pas. Tous les animaux sont faits de nourriture. Sortie de vacances 2020.

‘Les âmes du démon’

Aucune date de sortie. On dirait une nouvelle mise à jour. Aucune date de sortie.

‘Deathloop’

La bande-annonce la plus complète de la série présente un assassin enfermé dans une boucle temporelle contre des assassins rivaux.

‘Resident Evil VIII: Village’

Avec un Chris Redfield maintenant talon. Aucune date de sortie.

«Pragmata»

Ressemble étrangement à “Death Stranding”. À venir en 2022.

‘Horizon 2: l’Occident interdit’

Suite du très populaire “Horizon: Zero Dawn”. Aucune date de sortie.

Nouvelles fonctionnalités PS5

Bien que les spécifications aient été détaillées, les fonctionnalités de la console, l’interface utilisateur et plus devraient être détaillées dans les mois à venir, par Sony.

D’autres seront listés et détaillés ci-dessous:

Plus tôt dans l’année, Sony a dévoilé le contrôleur DualSense. Il a un nouveau nom mais un design familier, correspondant à la silhouette, à la disposition des boutons et à la disposition du bâton comme son prédécesseur, le DualShock. Le nouveau contrôleur dispose d’un retour haptique dans ses déclencheurs, d’un haut-parleur intégré et plus encore.